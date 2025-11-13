Чи справді Полтавщина без світла

12 листопада з’явилася заява про форс-мажорні обставини в енергетиці. У компанії пояснили, що через російські обстріли люди в області нібито не могли отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми (ОЕС), пише 24 Канал з посиланням на Полтаваобленерго.

Може бути цікаво Графіки відключень світла можуть скасувати: які регіони перші в черзі

На обласному сайті з'явилася відповідна заява, яка потім була видалена. Пізніше там з'явилося зпростування:

Було некоректно опубліковано новину про те, що в Полтавській області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи України". Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності,

– повідомила компанія.

Полтавщина залишається частиною ОЕС України та отримує живлення магістральною мережею Укренерго та обленерго суміжних областей. Наразі всі абоненти регіону отримуть електроенергію.

Енергетики уточнили, що форс-мажорні обставини справді виникали – під час масованої ракетно-дронової атаки 8 листопада. Вони тимчасово ускладнили енергопостачання частини споживачів, найбільше — у Кременчуці.

Завдяки аварійно-відновлювальним роботам проблему вдалося швидко усунути, і відключення області від енергосистеми не відбувалося.

Яка зараз ситуація з енергетикою в Україні