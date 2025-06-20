Переезд в другую область: как в этом случае получать пенсию

Многие украинцы сейчас осуществляют переезда. Иногда это может быть даже переезд в другую область.

Как получать пенсию при переезде в другую область

Поэтому у немалого количества пенсионеров возникает вопрос, как в дальнейшем получать свои выплаты, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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В случае изменения места своего проживания пенсионеру или пенсионерке следует обратиться в территориальное управление ПФУ по новому месту жительства для перевода выплаты пенсии. В условиях военного времени лицо получит пенсию непосредственно на карточку без открытия банковского счета.

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте (заказным письмом) или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте сообщили в Дии,

– сообщили в Дии.

В частности следует предоставить следующие документы:

заявление

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (кроме лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и уведомили об этом соответствующий орган и имеют отметку в паспорте) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании и его копия

Если пенсионером является несовершеннолетнее или недееспособное лицо, то законные представители, попечители, предоставляют:

паспорт гражданина Украины; документы, удостоверяющие личность и подтверждающие его статус (полномочия); решение суда (при наличии).

Важно! Пенсия выплачивается в размерах не меньших, чем были в предыдущем месяце