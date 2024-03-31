Оформление группы инвалидности: как получить такую пенсию

Алгоритм установления группы инвалидности от рождения и вследствие определенных обстоятельств разный. Как действовать в случае получения увечья, чтобы гарантированно получить выплаты, читайте далее.

Как оформить инвалидность

Первоначально лицо должно обратиться к семейному врачу, чтобы пройти комплексный медосмотр. Специалист делает запись в медицинскую карту и предоставляет форму 088/о. Эта справка и является направлением на медико-социальную экспертизу.

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Далее гражданин проходит комиссию (ВКК). Этот орган определяет имеет ли право лицо на инвалидность.

Следующим шагом является МСЭК, эта комиссия, в свою очередь, устанавливает инвалидность и разрабатывает план лечении/реабилитации гражданина. Также этот орган определяет:

группу инвалидности;

обстоятельства приобретения инвалидности;

момент приобретения инвалидности.

Именно МСЭК связывает полученную инвалидность с профессиональной деятельностью лица. Полный перечень необходимых документов для прохождения этой комиссии вы можете найти здесь

Далее вам необходимо сделать копии документов, выданных МСЭК. Речь идет о справке с утверждением инвалидности и планом реабилитации. Полученные копии нужно разослать в таком порядке:

Индивидуальная программа реабилитации и выписка из акта осмотра комиссии по потере профессиональной трудоспособности предоставляется местному органу государственного социального страхования.

Выписку из акта осмотра комиссии в течение 3 дней после получения необходимо отправить в учреждение, где лицо с инвалидностью зарегистрировано как получатель пенсии или соцпомощи.

Отдельно индивидуальная программа реабилитации должна быть направлена в лечебное учреждение и социальной защиты населения по месту жительства.

Также лицо обязано сообщить своему работодателю об установленной группе инвалидности. Если гражданина совсем лишили трудоспособности, он должен предоставить об этом соответствующие документы.

Какие выплаты по инвалидности сейчас

Выплаты по инвалидности напрямую зависят от возрастных. Сейчас это соотношение такое:

лица с инвалидностью I группы имеют 100% пенсии по возрасту;

ІІ группы – 90%;

III группы – 50%.

Правительство установило минимальный размер выплат, которые могут получить украинцы с инвалидностью. Сейчас эти пенсии следующие: