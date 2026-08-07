Украинцев напугали отменой пенсий после трудоустройства: что ответил ПФУ

Многие украинцы после выхода на пенсию не спешат официально устраиваться на работу, поскольку боятся лишиться государственных выплат. В Пенсионном фонде разъяснили, может ли работа стать основанием для прекращения выплаты пособия на проживание пенсионерам из числа внутренне перемещенных лиц.

Заберут ли пособие после трудоустройства

В Пенсионном фонде пояснили, что официальное трудоустройство не является основанием для прекращения выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам.

Право на автоматическое продление пособия имеют пенсионеры со статусом ВПЛ, если размер их пенсии не превышает четырех прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность

Справочно: эта выплата в 2026 году составляет 2 000 гривен для совершеннолетних ВПЛ, а также 3 000 гривен для детей и людей с инвалидностью.

В 2026 году этот порог составляет 10 380 гривен. Если пенсия не превышает установленный лимит, помощь автоматически продлевается еще на шесть месяцев. Повторно обращаться в государственные органы или подавать новое заявление не требуется.

Однако по истечении этого периода право на помощь будет вновь проверяться в соответствии с действующим порядком и установленными критериями.

В каком случае помощь могут не продлить

В Пенсионном фонде обращают внимание, что решающее значение имеет не факт трудоустройства, а размер пенсии. Если пенсионная выплата превышает 10 380 гривен, автоматическое продление помощи не предусмотрено.

Именно поэтому пенсионерам рекомендуют обращать внимание прежде всего на критерии, определенные законодательством, а не беспокоиться только из-за трудоустройства. Ведь сам факт выхода на работу не лишает пенсионеров права на получение этой помощи.

Впрочем, если пенсионер соответствует всем установленным условиям, но выплаты не поступили, стоит обратиться в орган социальной защиты или Пенсионный фонд, чтобы уточнить причину и проверить информацию о назначении пособия.

Что еще стоит знать пенсионерам

Пособие на проживание для внутренне перемещенных лиц назначается в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 332. Для отдельных категорий получателей его продлевают автоматически, если они по-прежнему соответствуют установленным требованиям.