Уехать не значит потерять: что будет с пенсией украинцев заграницей

После начала полномасштабной войны значительная часть украинских пенсионеров выехала за пределы страны. При этом для многих из них актуальным остается вопрос: сохраняется ли право на украинскую пенсию после переезда и при каких условиях выплаты могут поступать за границу.

Можно ли получать украинскую пенсию за рубежом?

После начала полномасштабной войны украинская пенсионная система столкнулась с явлением, которого раньше фактически не существовало в таких масштабах. Если до 2022 года выплата пенсий за пределами страны была скорее исключением, то теперь для государства это отдельное направление работы, который сочетает социальную поддержку, цифровые сервисы и международную координацию.

ИнтересноЛьготы для людей с I группой инвалидности: какие предусмотрены в мае 2026 года

У Пенсионном фонде Украины отмечают, что сам факт проживания за пределами Украины не лишает человека права на пенсию. Однако на практике система стала значительно более зависимой от технических и процедурных моментов, таких как подтверждение личности, актуальность банковских данных и регулярное взаимодействие с государственными сервисами.

Фактически из-за экстренных условий войны Украина начала ускоренно переводить пенсионное обслуживание в дистанционный формат. Люди, которые находятся за рубежом, могут оформить пенсию без физического возвращения в страну через электронный портал Пенсионного фонда.

Это стало вынужденным шагом, ведь иначе сотни тысяч граждан рисковали бы потерять доступ к базовым социальным выплатам только из-за смены страны проживания.

Когда пенсионерам могут прекратить выплачивать деньги?

В то же время цифровизация пенсионной системы создала и новые риски. Если раньше ключевой проблемой были очереди в сервисных центрах, то теперь важными стали прохождения идентификации, доступ к украинским банковским сервисам и стабильность дистанционной связи с государством Из-за этого часть пенсионеров за рубежом сталкивается не с юридическим отказом в выплатах, а с техническим приостановлением начислений.

Отдельный вопрос касается способа получения денег, уточняет Пенсионный фонд. Формально существует два варианта: зачисление средств на карту украинского банка или международный перевод через Укрпочту. На практике большинство пенсионеров пользуется именно украинскими банковскими счетами.

Из-за этого пенсионная система фактически стала зависимой и от работы банковской инфраструктуры за пределами страны.

Справочно! Сейчас государство усилило контроль за подтверждением личности, поскольку система массовых дистанционных выплат создает риски злоупотреблений и мошенничества. Именно поэтому пенсионерам за рубежом нужно периодически подтверждать свою личность через цифровые сервисы, банки или дипломатические учреждения Украины.

Выгодно ли выплачивать пенсии украинцам за рубежом?

Интересно, что война фактически ускорила трансформацию украинской пенсионной модели. Если раньше пенсия была жестко привязана к физическому присутствию человека в Украине, то теперь система постепенно переходит к принципу мобильности выплат, где место жительства уже не является главным условием получения средств.

В то же время вопрос пенсий за рубежом имеет и финансовое измерение для самого государства. Украина продолжает выплачивать пенсии гражданам независимо от страны пребывания, что создает дополнительную нагрузку на Пенсионный фонд в условиях войны и дефицита бюджета.

Именно поэтому тема цифрового контроля, верификации и международного взаимодействия становится все более важной для стабильности всей системы.

Кто еще из пенсионеров должен проходить идентификацию?