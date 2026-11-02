Средства на посевную и разминирование: кто из фермеров получит помощь

Государство совместно с международными партнерами запускает масштабную программу поддержки сельскохозяйственных производителей. На этот раз основное внимание уделяется территориям, которые больше всего пострадали от боевых действий и нуждаются в скорейшем восстановлении нормальной жизни.

Кто сможет получить финансирование и о каких суммах идет речь

Аграрии Харьковской, Херсонской и Николаевской областей уже со 2 ноября могут подать заявку на получение ваучеров для закупки семян и удобрений, а также помощи по разминированию. Программа рассчитана на фермеров, которые обрабатывают от 3 до 300 гектаров земли на расстоянии более 20 километров от линии фронта, сообщает Министерство аграрной политики.

Помимо базовых материалов для посевной, участники программы смогут заказать бесплатное агрохимическое исследование почв и получить профессиональные консультации агрономов. Для тех, чьи поля еще остаются опасными, предусмотрено нетехническое обследование территорий и гуманитарное разминирование.

Отбор участников будет осуществляться с учетом установленных критериев, индивидуальных потребностей в восстановлении хозяйства и имеющегося финансирования,

– отмечают в ведомстве.

Приоритет будет отдаваться тем хозяйствам, которые ранее не получали аналогичной поддержки от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Как подать заявку и до какого числа

Регистрация продлится ровно месяц – до 30 ноября 2026 года. Все документы принимаются исключительно в электронном виде через Государственный аграрный реестр (ГАР). За помощью могут обратиться как фермеры с уже разминированными участками, так и те, чьи земли еще ждут саперов.

Напомним, что проблема заминированных сельскохозяйственных угодий остается одной из самых острых для украинской экономики. Предыдущие этапы поддержки со стороны правительства и международных доноров, в частности ФАО и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП), также были сосредоточены на обеспечении фермеров семенным материалом и средствами защиты растений. Финансирование текущего этапа восстановления обеспечивают правительства Австрии, Канады, Финляндии и Польши, что позволяет расширить географию помощи на 25 территориальных общин в трех областях.

Кстати, отныне в период действия военного положения и еще 90 дней после его окончания аграриям не нужно получать отдельное удостоверение тракториста-машиниста. Водители, уже имеющие открытые категории С1, С, D1 или D, смогут свободно управлять сельскохозяйственной техникой и выезжать на районные дороги местного значения.