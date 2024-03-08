Сокращение помощи для беженцев: какое решение приняли в Ирландии
Источник:extra.ie
Ирландия переживает нелегкие времена. Страна начинает реализацию плана, который будет способствовать оттоку беженцев.
Кому сократят помощь
Начиная со следующей недели, украинские беженцы, находящиеся в Ирландии, будут получать уменьшенные социальные выплаты. Речь идет о гражданах, проживающих в государственном жилье.
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О таком решении сообщила министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис. Нововведение она объяснила жилищным кризисом, возникшим в стране.
Уменьшение социальной помощи должно сделать Ирландию не такой привлекательной для беженцев. Как теперь будет выглядеть ирландская соцпомощь:
- сумма недельной помощи – 38,80 евро, при условии, что люди проживают в спеццентре для беженцев;
- пребывание в государственном жилье сокращено до 90 дней.
Какой была помощь для украинцев
После начала полномасштабного вторжения, Ирландия поддержала Украину. Украинские беженцы получали не только финансовую помощь по безработице – 220 евро, а и государственное жилье.
В течение определенного времени Ирландия была популярной среди украинцев, как страна для перемещения. Однако прошлом году ирландское правительство объявило об уменьшении размера помощи.На 26 февраля 2024 года в Ирландию еженедельно прибывал 161 беженец. А вот в 2023 году этот показатель был – 700.