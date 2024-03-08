Кому скоротять допомогу

Починаючи з наступного тижня, українські біженці, що перебувають у Ірландії, отримуватимуть зменшені соціальні виплати. Йдеться про громадян, які проживають у державному житлі.

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Про таке рішення повідомила міністр соціального захисту Ірландії Хізер Хамфріс. Нововведення вона пояснила житловою кризою, що виникла в країні.

Зменшення соціальної допомоги має зробити Ірландію не такою привабливою для біженців. Як тепер виглядатиме ірландська соцдопомога:

сума тижневої допомоги – 38,80 євро, за умови, що люди проживають у спеццентрі для біженців;

перебування у державному житлі скорочено до 90 днів.

Зверніть увагу! Допомога для дітей і надалі буде 140 євро на місяць.

Якою була допомога для українців

Після початку повномасштабного вторгнення, Ірландія підтримала Україну. Українські біженці отримували не тільки фінансову допомогу по безробіттю – 220 євро, а і державне житло.

Протягом певного часу Ірландія була популярною серед українців, як країна для переміщення. Однак, торік ірландський уряд оголосив про зменшення розміру допомоги.

На 26 лютого 2024 року у Ірландію щотижня прибував 161 біженець. А от у 2023 році цей показник був – 700.