Какую помощь ВПЛ смогут получить в 2023 году: перечень организаций

Условия предоставления государственной и международной помощи украинским переселенцам кардинально не изменились. В 2023 году ВПЛ смогут продолжить получать выплаты от государства и международных фондов.

Какая помощь доступна от государства

Людям, вынужденно покинувшим свои дома и остающимся в Украине, с начала войны ежемесячно выплачивают помощь. Чуть позже перечень территорий, жители которых могут получать выплаты, ограничили прифронтовыми регионами. В настоящее время в этот перечень входят девять областей Украины и 329 общин.

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Сумма ежемесячного пособия на проживание от государства составляет 3 тысячи гривен на каждого ребенка и человека с инвалидностью и 2 тысячи гривен на каждого человека старше 18 лет.

Для того чтобы получить помощь от государства, нужно подать заявку в приложении Дія или обратиться в ближайший ЦНАП. Средства будут поступать на вашу банковскую карту.

Международная помощь ВПЛ

Многие международные организации предлагают помощь украинским беженцам. Обратите внимание, что получить помощь ООН можно только по одной из программ. Приоритетность отдается многодетным семьям и людям, сильно пострадавшим от войны.

Эта программа предусматривает помощь всем многодетным семьям, имеющим троих и более детей младше 18 лет. При этом:

По крайней мере, один ребенок младше двух лет;

по крайней мере, один ребенок с инвалидностью.

Помощь оказывается как ВПЛ, так и другим гражданам на всей территории Украины.

Размер пособия: 2 220 грн. на каждого члена семьи в месяц (не более 5 человек), максимально 33 300 грн. Помощь выплачивается сразу за три месяца. На первом этапе программа рассчитана на 80 тысяч семей. Объем выделенных на нее средств составил 90 миллионов долларов.

Заявку на получение помощи от ООН можно подать через "помощь", или лично в офисах организации во Львовской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Одесской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях.

Эта помощь предназначена для внутренних переселенцев, которые находятся в сложном материальном положении. Размер выплат составляет 2200 гривен.

Приоритет предоставляется ВПЛ, которые не имеют безопасного места жительства и были перемещены в течение последних 30 дней в следующие области:

Винницкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Львовская,

Черновицкая область.

Также первоочередное право на помощь имеют следующие граждане:

Пострадавшие от внезапных обстрелов домохозяйства, семьи, лишившиеся члена семьи или средства к существованию в результате проведения боевых действий (поврежденный/потерянный магазин, ферма, скот и т.п.).

ВПЛ, которые не имеют безопасного жилья (собственного, арендованного, предоставленного или разделенного с родственниками) и отвечают хотя бы одному из следующих критериев уязвимости:

домохозяйство ведет женщина;

домохозяйство ведет пожилой человек (60+);

домохозяйство ведет лицо с инвалидностью;

домохозяйство с ребенком и лицом с инвалидностью, хронической болезнью, временной травмой (перелом, послеоперационное состояние);

домохозяйство с ребенком и лицом пожилого возраста (60+);

домохозяйство с двумя и более детьми;

домохозяйство с ребенком на попечении;

домохозяйство с беременной женщиной или мамой, кормящей грудью ребенка в возрасте до двух лет.

Чтобы отправиться на получение такой помощи, тебе нужно позвонить на горячую линию по номеру: 0 800 609 845. Если горячие линии перегружены, можно воспользоваться поддержкой в личных сообщениях в Facebook и оставить свой номер телефона – они обещают перезванивать.

Помощь получают в первую очередь пенсионеры-ВПЛ, которые имеют пенсию до 3 тысяч гривен. Ее предоставляют по всей территории Украины, но прежде всего переселенцам из наиболее пострадавших районов Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Сумма пособия составляет 2220 грн на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев. Программа рассчитана на 200 тысяч человек (с возможностью увеличения). Объем выделенных средств – 1,4 миллиарда гривен.

Заявку на получение помощи от УВКБ ООН можно оставить в "епомощи" и в благотворительном фонде "Право на защиту". Там также подробно расписаны требования к получателям помощи и перечислены необходимые для регистрации документы.

Помощь получают ВПЛ по очередности включения в базу данных. Ее предоставляют на всей территории Украины, приоритет – ВПЛ из наиболее пострадавших районов Донецкой, Луганской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей.

Сумма составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи (не более трех человек) ежемесячно в течение трех месяцев. Программа рассчитана на 500 тысяч человек, объем выделенных средств составляет 3 миллиарда гривен.

Приоритетной категорией являются малообеспеченные семьи, в частности ВПЛ, наиболее пострадавшие от войны. Первоочередное право на помощь имеют следующие граждане:

одинокие матери, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью с детства и с инвалидностью;

получатели государственной социальной помощи, не имеющие права на пенсию, и лица с инвалидностью;

многодетные семьи, получающие помощь детям;

лица, не работающие, достигшие пенсионного возраста, но не получившие права на пенсию;

лица, ухаживающие за больным ребенком.

Сумма – 2500 грн на каждого получателя. Срок оказания помощи – один месяц (с возможностью дальнейшего увеличения). Программа рассчитана на 960 тысяч человек, объем выделенных средств составляет 2,4 миллиарда гривен.

Заявку на получение помощи можно подать через «помощь», а также лично в офисах организации в Полтаве, Одессе, Днепре и Киеве.

В первую очередь помощь оказывается людям с инвалидностью, а также многодетным семьям и семьям, у которых есть дети с инвалидностью. Также помощь рассчитана на таких людей:

одинокие матери/родители, получающие пособие на детей;

получатели пособия по беременности и родам;

лица с инвалидностью;

семьи с двумя и более детьми;

пенсионеры в возрасте от 65 лет.

Помощь в размере 2220 гривен предоставляется по всей территории Украины. Выплаты поступают в течение трех месяцев.

Программа рассчитана на 100 тысяч человек (с возможностью увеличения). Объем выделенных средств составляет 0,7 млрд грн.

На пилотной стадии программа рассчитана на 40 тысяч пенсионеров и людей с инвалидностью из внутренне перемещенных лиц.

Сумма пособия составляет 2220 гривен на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев с потенциальным продлением.

Эта программа предназначена для:

беженцев и ВПЛ – лиц с инвалидностью из определенных регионов;

одиноких родителей из определенных регионов;

лиц, не имеющих социального статуса, но проживавших на оккупированных территориях.

Программа работает на территории Харьковской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областей.

Сумма пособия – 2 220 гривен на каждого члена семьи ежемесячно в течение трех месяцев с потенциальным продлением.

На это пособие имеют право лица с инвалидностью из Херсонской, Харьковской и Николаевской областей. Программа рассчитана на 10 тысяч семей.

Получателями помощи являются лица, пострадавшие от боевых действий:

люди старше 65 лет с уровнем дохода ниже 3 тыс. грн;

взрослые с особыми потребностями;

многодетные семьи;

одинокие пожилые люди и семьи, состоящие из пожилых людей (старше 60 лет);

семьи без трудоспособных мужчин;

семьи с лицами с инвалидностью 1 и 2 групп;

семьи с людьми, имеющими тяжелые хронические заболевания;

семьи с беременными и кормящими женщинами.

Сумма трехмесячных выплат составляет 2 200 гривен на человека ежемесячно с потенциальным продлением.

В первую очередь, помощь оказывается жителям пострадавших областей: Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской.

Помощь могут получить:

семьи, которые из-за боевых действий потеряли кормильца;

семьи, в которых травмированы или ранены в результате боевых действий;

семьи, лишившиеся жилья, или чье жилье повреждено из-за боевых действий;

одинокая мать/отец с несовершеннолетними детьми;

малообеспеченные семьи, в которых есть люди с инвалидностью, беременные женщины или кормящие новорожденных;

люди, которые не могут вернуться домой из-за боевых действий.

Сумма пособия составляет 2 220 гривен на каждого члена семьи (но не более пяти человек) в месяц выплачивается в течение трех месяцев.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские беженцы не стали обузой для Европы. Украинцы смогли адаптироваться и найти работу за границей.