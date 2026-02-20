Благотворительная организация анонсировала программу поддержки: какую помощь получат украинцы
- Проект V.I.T.A.L. оказывает помощь уязвимым слоям населения Харьковской области.
- Украинцы могут рассчитывать на телемедицину, психосоциальную поддержку, агрогранты и многоцелевую денежную помощь.
В Украине начинает работу проект от известной организации. Он предусмотрен оказывать помощь многим украинцам.
Какую новую помощь могут получить украинцы?
Речь идет о проекте "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)", о чем говорится на Facebook-странице Каритас Харьков.
Проект в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Caritas Italiana при финансовой поддержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в области развития (AICS). Основная его задача – обеспечение доступа для уязвимых слоев населения Харьковской области к базовым услугам.
Проект V.I.T.A.L включает в себя:
- уход на дому;
- телемедицину (то есть онлайн-консультации с врачами);
- бесплатную аренду реабилитационного оборудования;
- психосоциальную поддержку;
- ваучеры на лекарства и реабилитационное оборудование;
- агрогранты;
- многоцелевую денежную помощь.
Сейчас продолжается прием заявок. Оформить поддержку могут люди, которым необходима помощь по уходу на дому. Также они должны не получать услуги от государственных учреждений.
К этим категориям лиц относятся:
- одинокие люди старшего возраста;
- лица с инвалидностью;
- маломобильные украинцы с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в посторонней помощи.
Важно! Для регистрации и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 0-800-336-734.
Какая еще помощь доступна украинцам?
Напомним, что украинцы могут получить помощь от УВКБ ООН. Об этом говорится на странице Бблаготворительного фонда "Право на защиту".
Размер поддержки составляет 3 600 гривен и выплачивается в течение трех месяцев. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен.
В частности семья должна иметь доход, который меньше 6 318 гривен на человека. Также семья должна иметь хотя бы один категорий уязвимости и соответствовать другим критериям.
Обратите внимание! Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.
Что еще известно о помощи в Украине?
Украинцы могут рассчитывать на помощь от ООН. Это могут быть как наборы из пищевых продуктов, так и денежные выплаты.
В то же время получить выплату в Украине в размере 6 318 гривен по программе "Теплая зима" невозможно. Такой программы в стране не существует, а информация о ней является мошеннической.