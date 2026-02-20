Благотворительная организация анонсировала программу поддержки: какую помощь получат украинцы

В Украине начинает работу проект от известной организации. Он предусмотрен оказывать помощь многим украинцам.

Какую новую помощь могут получить украинцы?

Речь идет о проекте "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности (V.I.T.A.L.)", о чем говорится на Facebook-странице Каритас Харьков.

Проект в сотрудничестве с Caritas Ukraine и Caritas Italiana при финансовой поддержке Итальянского агентства по вопросам сотрудничества в области развития (AICS). Основная его задача – обеспечение доступа для уязвимых слоев населения Харьковской области к базовым услугам.

Проект V.I.T.A.L включает в себя:

уход на дому;

телемедицину (то есть онлайн-консультации с врачами);

бесплатную аренду реабилитационного оборудования;

психосоциальную поддержку;

ваучеры на лекарства и реабилитационное оборудование;

агрогранты;

многоцелевую денежную помощь.

Сейчас продолжается прием заявок. Оформить поддержку могут люди, которым необходима помощь по уходу на дому. Также они должны не получать услуги от государственных учреждений.

К этим категориям лиц относятся:

одинокие люди старшего возраста;

лица с инвалидностью;

маломобильные украинцы с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в посторонней помощи.

Важно! Для регистрации и получения дополнительной информации можно обратиться по телефону горячей линии: 0-800-336-734.

Какая еще помощь доступна украинцам?

Напомним, что украинцы могут получить помощь от УВКБ ООН. Об этом говорится на странице Бблаготворительного фонда "Право на защиту".

Размер поддержки составляет 3 600 гривен и выплачивается в течение трех месяцев. То есть общая сумма на каждого члена семьи составляет 10 800 гривен.

В частности семья должна иметь доход, который меньше 6 318 гривен на человека. Также семья должна иметь хотя бы один категорий уязвимости и соответствовать другим критериям.

Обратите внимание! Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

Что еще известно о помощи в Украине?