Яку нову допомогу можуть отримати українці?
Йдеться про проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", про що йдеться на Facebook-сторінці Карітас Харків.
Проєкт у співпраці з Caritas Ukraine та Caritas Italiana за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS). Основна його задача – забезпечення доступу для вразливих верств населення Харківської області до базових послуг.
Проєкт V.I.T.A.L містить у собі:
- догляд вдома;
- телемедицину (тобто онлайн-консультації з лікарями);
- безкоштовну оренду реабілітаційного обладнання;
- психосоціальну підтримку;
- ваучери на ліки та реабілітаційне обладнання;
- агрогранти;
- багатоцільову грошову допомогу.
Нараз триває прийом заявок. Оформити підтримку можуть люди, яким необхідна допомога з догляду вдома. Також вони повинні не отримувати послуги від державних установ.
До цих категорій осіб належать:
- самотні люди старшого віку;
- особи з інвалідністю;
- маломобільні українці з важкими захворюваннями, які потребують сторонньої допомоги.
Важливо! Для реєстрації та отримання додаткової інформації можна звернутися за телефоном гарячої лінії: 0-800-336-734.
Яка ще допомога доступна українцям?
Нагадаємо, що українці можуть отримати допомогу від УВКБ ООН. Про це йдеться на сторінці Благодійного фонду "Право на захист".
Розмір підтримки становить 3 600 гривень та виплачується протягом трьох місяців. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 гривень.
Зокрема родина повинна мати дохід, який менший за 6 318 гривень на особу. Також сім'я повинна мати хоча б один категорій вразливості та відповідати іншим критеріям.
Зверніть увагу! Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.
Що ще відомо про допомогу в Україні?
Українці можуть розраховувати на допомогу від ООН. Це можуть бути як набори з харчових продуктів, так і грошові виплати.
Водночас отримати виплату в Україні у розмірі 6 318 гривень за програмою "Тепла зима" неможливо. Такої програми в країні не існує, а інформація щодо неї є шахрайською.