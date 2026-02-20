Яку нову допомогу можуть отримати українці?

Йдеться про проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності (V.I.T.A.L.)", про що йдеться на Facebook-сторінці Карітас Харків.

Проєкт у співпраці з Caritas Ukraine та Caritas Italiana за фінансової підтримки Італійської агенції з питань співробітництва в галузі розвитку (AICS). Основна його задача – забезпечення доступу для вразливих верств населення Харківської області до базових послуг.

Проєкт V.I.T.A.L містить у собі:

догляд вдома;

телемедицину (тобто онлайн-консультації з лікарями);

безкоштовну оренду реабілітаційного обладнання;

психосоціальну підтримку;

ваучери на ліки та реабілітаційне обладнання;

агрогранти;

багатоцільову грошову допомогу.

Нараз триває прийом заявок. Оформити підтримку можуть люди, яким необхідна допомога з догляду вдома. Також вони повинні не отримувати послуги від державних установ.

До цих категорій осіб належать:

самотні люди старшого віку;

особи з інвалідністю;

маломобільні українці з важкими захворюваннями, які потребують сторонньої допомоги.

Важливо! Для реєстрації та отримання додаткової інформації можна звернутися за телефоном гарячої лінії: 0-800-336-734.

Яка ще допомога доступна українцям?

Нагадаємо, що українці можуть отримати допомогу від УВКБ ООН. Про це йдеться на сторінці Благодійного фонду "Право на захист".

Розмір підтримки становить 3 600 гривень та виплачується протягом трьох місяців. Тобто загальна сума на кожного члена родини становить 10 800 гривень.

Зокрема родина повинна мати дохід, який менший за 6 318 гривень на особу. Також сім'я повинна мати хоча б один категорій вразливості та відповідати іншим критеріям.

Зверніть увагу! Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Що ще відомо про допомогу в Україні?