Кто из украинцев может получить более 10 000 гривен помощи

Некоторые украинцы имеют право на денежную помощь в размере 10 800 гривен. Она предоставляется при поддержке Германии.

Кто получит денежную помощь

Выплату предоставляют украинцам, которые соответствуют определенным критериям, пишет 24 канал со ссылкой на Каритас Кривой Рог.

Читайте также Кто из украинцев может получить денежную помощь на аренду жилья

Помощь доступна для жителей города Никополь Днепровской области, чье домохозяйство пострадало от обстрелов после 8 июля 2024 года. В частности, на момент обстрела эти люди проживали в доме, подвергшемся обстрелу, или пострадали физически.

В заметке сообщили, что также на выплату повлияют такие критерии:

люди с инвалидностью (по подтверждающему документу);

одинокие пожилые люди 60+ (домохозяйство, которое состоит из одного или двух человек, которые не имеют поддержки родных трудоспособного возраста);

многодетные семьи с - 3 и более несовершеннолетних детей (по документам);

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей (подтверждающий документ при наличии);

беременная женщина или кормящая мать с детьми до 3-х лет (медицинская карта беременной, свидетельство о рождении ребенка);

человек с тяжелыми заболеваниями (по подтверждающему документу).

Обратите внимание! На помощь отбираются украинцы, которые соответствуют критериям с наибольшим набранным количеством баллов, а также не получают помощь в других организациях.

Какая именно помощь предусмотрена для украинцев

Граждане Украины могут получить одноразовую денежную благотворительную помощь (грант) в сумме 10 800 гривен на человека. Выплату предоставляют путем перечисления на IBAN счет. Максимальное количество помощи на семью составляет 4 гранта.

Обратите внимание! Денежная благотворительная помощь рассчитана для покрытия базовых потребностей на 3 месяца.