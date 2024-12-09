Хто отримає грошову допомогу

Виплату надають українцям, які відповідають певним критеріям, пише 24 канал з посиланням на Карітас Кривий Ріг.

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Допомога доступна для мешканців міста Нікополь Дніпровської області, чиє домогосподарство постраждало від обстрілів після 8 липня 2024 року. Зокрема на момент обстрілу ці люди проживали у помешканні, що зазнало обстрілу, або постраждали фізично.

У дописі повідомили, що також на виплату вплинуть такі критерії:

люди з інвалідністю (за підтверджуючим документом);

самотні люди похилого віку 60+ (домогосподарство, яке складається з однієї чи двох осіб, які не мають підтримки рідних працездатного віку);

багатодітні сім’ї з - 3 і більше неповнолітніх дітей (за документами);

самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей (підтверджуючий документ за наявності);

вагітна жінка чи годуюча матір з дітьми до 3-х років (медична картка вагітної, свідоцтво про народження дитини);

людина з важкими захворюваннями (за підтверджуючим документом).

Зверніть увагу! На допомогу відбираються українці, які відповідають критеріям з найбільшою набраною кількістю балів, а також не отримують допомогу в інших організаціях.

Яка саме допомога передбачена для українців

Громадяни України можуть отримати одноразову грошову благодійну допомогу (грант) в сумі 10 800 гривень на особу. Виплату надають шляхом перерахування на IBAN рахунок. Максимальна кількість допомоги на родину складає 4 гранти.

Зауважте! Грошова благодійна допомога розрахована для покриття базових потреб на 3 місяці.