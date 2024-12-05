Хто може отримати допомогу
Допомогу можуть отримати люди, що проживають у 5 визначених громадах, передає 24 канал з посиланням на Карітас Полтава.
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Йдеться про такі громади:
- Полтавська;
- Миргородська;
- Коломацька;
- Кременчуцька;
- Кобеляцька.
Допомога призначена для новопереміщених ВПО. Тобто для людей, які нещодавно (менше ніж 30 днів) переїхали до приймаючої громади.
Однак треба виконати ще й інші умови. Отримати допомогу можуть люди, що підпадають під такі критерії:
- особи з інвалідністю;
- особи з важким захворюванням;
- самотні особи старшого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
- самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
- багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
- вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.
Зверніть увагу! Допомогу нададуть тільки якщо домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій. Крім того, середній місячний дохід на одну особу у родині має становити не більше 6 318 гривень, аби була можливість отримати кошти від держави.
Як отримати грошову допомогу
Для того, аби оформити допомогу, потрібно надати такі документи:
- паспорт (оригінал);
- ідентифікаційний код;
- довідка ВПО видана у 2024 році (менш як 30 днів);
- рахунок ІBAN;
- документи, що підтверджують критерій вразливості;
- довідка ОК-5 або ОК-7.
Важливо! Для довідок люди можуть звернутися за телефоном: +380503464693.