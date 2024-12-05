Хто може отримати допомогу

Допомогу можуть отримати люди, що проживають у 5 визначених громадах, передає 24 канал з посиланням на Карітас Полтава.

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Йдеться про такі громади:

  1. Полтавська;
  2. Миргородська;
  3. Коломацька;
  4. Кременчуцька;
  5. Кобеляцька.

Допомога призначена для новопереміщених ВПО. Тобто для людей, які нещодавно (менше ніж 30 днів) переїхали до приймаючої громади.

Однак треба виконати ще й інші умови. Отримати допомогу можуть люди, що підпадають під такі критерії:

  • особи з інвалідністю;
  • особи з важким захворюванням;
  • самотні особи старшого віку (60+) або домогосподарство, яке складається з одного чи двох літніх людей, які не мають підтримки рідних;
  • самотні матері/батьки або опікуни неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини (троє або більше неповнолітніх дітей);
  • вагітні жінки або матері з дітьми до 3-х років.

Зверніть увагу! Допомогу нададуть тільки якщо домогосподарство не отримувало аналогічної грошової допомоги від інших організацій. Крім того, середній місячний дохід на одну особу у родині має становити не більше 6 318 гривень, аби була можливість отримати кошти від держави.

Як отримати грошову допомогу

Для того, аби оформити допомогу, потрібно надати такі документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код;
  • довідка ВПО видана у 2024 році (менш як 30 днів);
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;
  • довідка ОК-5 або ОК-7.

Важливо! Для довідок люди можуть звернутися за телефоном: +380503464693.