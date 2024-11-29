Хто отримає виплати ВПО

Зокрема наразі внутрішньо переміщені особи отримають виплати до лютого 2025 року, пише 24 канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Читайте також "Повернення українців" на окуповані території: у Зеленського зробили чітку заяву

Зокрема автоматично їх продовжили таким особам:

пенсіонери, які отримують пенсії не більш як 9 444 гривень; громадяни, яким встановлено І або ІІ групу інвалідності, неповнолітні з інвалідністю або діти з важкими хворобами; сироти або особи, позбавлені батьківського піклування, — неповнолітні або повнолітні віком до 23 років; батьки, які утримують дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування.

Зауважте! ВПО можуть отримати від уряду допомогу на проживання у розмірі 2 тисяч гривень. Водночас неповнолітні та люди з інвалідністю отримають 3 тисячі гривень.

Хто може отримати допомогу у грудні

Починаючи з 1 грудня допомогу можуть отримати такі особи:

родини з дітьми до 14 років, які проживають неподалік зони бойових дій, а також із безпечних регіонів, якщо діти перейшли на навчання онлайн. родини, в яких доглядають за людиною з І ступенем інвалідності, або за дитиною з інвалідністю чи з важкою хворобою, або за людиною віком від 80 років, якщо вона має інвалідність І або ІІ групи через психічний розлад;

для родин із трьома та більшою кількістю дітей віком до 18 років;

діти віком до 14 років, якщо вони залишилися без батьків на підконтрольній Україні території;

вагітні, починаючи з 30-го тижня вагітності;

громадяни, яким 60 і більше років, які отримують не пенсію, а соціальну допомогу.

Хто з ВПО може втратити виплати у грудні

Якщо сім'ї з дітьми до 14 років, які мешкають неподалік зони бойових дій, члени родини якої працюють, то вони можуть втратити виплати від держави. Однак тільки за умови, що дохід на члена родини перевищує 9 444 гривень.

Крім того, втратять допомогу й українці, яким 60 та більше років, але вони отримують пенсію, а не соціальну допомогу. Також це стосується цих осіб, якщо дохід на кожного члена їхньої родини становить більш як 9 444 гривень.

