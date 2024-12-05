Кто может получить помощь

Помощь могут получить люди, проживающие в 5 определенных общинах, передает 24 канал со ссылкой на Каритас Полтава.

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Речь идет о таких общинах:

Полтавская; Миргородская; Коломакская; Кременчугская; Кобелякская.

Помощь предназначена для новоперемещенных ВПЛ. То есть для людей, которые недавно (менее 30 дней) переехали в принимающую общину.

Однако надо выполнить еще и другие условия. Получить помощь могут люди, подпадающие под следующие критерии:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелым заболеванием;

одинокие лица старшего возраста (60+) или домохозяйство, которое состоит из одного или двух пожилых людей, которые не имеют поддержки родных;

одинокие матери/родители или опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (трое или более несовершеннолетних детей);

беременные женщины или матери с детьми до 3-х лет.

Обратите внимание! Помощь предоставят только если домохозяйство не получало аналогичной денежной помощи от других организаций. Кроме того, средний месячный доход на одного человека в семье должен составлять не более 6 318 гривен, чтобы была возможность получить средства от государства.

Как получить денежную помощь

Для того, чтобы оформить помощь, нужно предоставить следующие документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справка ВПО выдана в 2024 году (менее 30 дней);

счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справка ОК-5 или ОК-7.

Важно! Для справок люди могут обратиться по телефону: +380503464693.