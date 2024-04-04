Новая помощь для ВПЛ: кто получит дополнительные деньги

Для решения жилищных проблем ВПЛ, Минсоцполитики разработало экспериментальный проект. В дальнейшем этот механизм поддержки может быть применен и к другим категориям граждан.

Новый инструмент помощи

Минсоцполитики разработало новый инструмент поддержки для ВПЛ – субсидию на аренду жилья. Поэтому, субсидия на аренду будет учитывать разницу в стоимости жилья.

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Предполагается, что новую помощь "на жилье" будут назначать уже с июня этого года. В будущем, этот механизм поддержки может быть применен и к другим гражданам, которые будут нуждаться в аналогичной помощи от государства.

Как будет рассчитываться размер субсидии

Сейчас данный проект решения согласовывается в середине правительства и с заинтересованными органами власти.

Размер субсидии будет зависеть от количества лиц в составе семьи, которая арендует жилье, и ее доходов. То есть, чем ниже доходы семьи, то тем больший процент стоимости аренды будет покрывать субсидия

Возобновление выплат для ВПЛ

Особенность субсидии заключается в том, что ее размер также будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны. Дело в том, что цена на аренду в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в небольшом городке существенно отличается.

Переселенцы могут снова получить ежемесячные выплаты, оформив обращение до 30 апреля 2024 года. Однако есть условия при которых выплаты могут быть отменены: если переселенцы являются трудоспособными и при этом не ухаживают за детьми или лицами с инвалидностью.

В таком случае, в течение 2 месяцев после назначения помощи, их обязывают приобрести доход самостоятельно.