Поддержка союзников: в Украину направляется партия мощного отопительного оборудования

Украина пытается преодолеть сложную ситуацию в энергетической сфере, вызванную массированными российскими обстрелами инфраструктуры. Помочь в этом должна международная помощь партнеров, часть из которой уже в пути.

Какую поддержку получит Украина?

В ближайшие дни ожидается партия отопительного оборудования от Италии, передает 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

Это реализация договоренностей между Президентом Украины Владимиром Зеленским и Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони,

– объяснил Буданов.

По его словам, на первом этапе Украина получит 78 промышленных бойлеров суммарной мощностью 116,5 мегаватт.

Это оборудование крайне необходимо на фоне постоянных обстрелов врага.

Его направят на поддержку регионов, которые больше всего страдают от российских атак.

Второй этап помощи от Италии рассчитан на следующие полгода и будет еще более масштабным. В течение этого периода Украина получит еще более 300 бойлеров, общая мощность которых будет достигать 806 мегаватт. Его получат общины, где ситуация в энергетике самая сложная.

Благодарен Италии за помощь и всем нашим партнерам за солидарность и конкретные шаги для защиты украинцев,

– отметил глава ОП.

Обратите внимание! В начале декабря Зеленский провел разговор с Мелони, во время которого премьер Италии пообещала поддержать энергетическую инфраструктуру Украины оборудованием.

Как преодолевают энергетический кризис?

Сейчас Министерство развития работает над энергообеспечением различных регионов Украины. Ведомство обновляет запросы от всех областных администраций на генераторы для водоканалов и теплокоммунэнерго.

По словам министра развития Алексея Кулебы, уже получили и реализуют отдельный запрос от Киевводоканала, ведь ситуация в столице и регионе остается самой сложной.

Кроме того, уже определено, куда отправят оборудование из Италии. Бойлеры направят:

в Чернигов;

Харьков;

Херсон;

Одессу;

Запорожье;

Сум;

Николаева;

Полтавы;

Киева;

и Донецкой области.

Параллельно упрощаем подключение когенерационных установок, модульных котельных, газотурбинных и газопоршневых установок. Цель – быстро нарастить распределенную генерацию и уменьшить уязвимость энергосистемы,

– добавил Кулеба.

Какова ситуация в энергосистеме?