Украинцы могут получить деньги на оплату коммуналки: какая сумма помощи предусматривается

Некоторые семьи начали получать поддержку от государства. Речь идет о деньгах на оплату коммуналки.

Кто может получить средства от государства

Помощь предоставляется жителям Днепра, пишет 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики Днепровского городского совета.

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Денежную помощь могут получить семьи, в которых есть:

дети с инвалидностью;

лица с инвалидностью I группы (с недостатками зрения, психическими расстройствами, недостатками опорно-двигательного аппарата и с детства);

лица с инвалидностью II группы с детства.

Адресная помощь предоставляется на оплату услуг: по содержанию домов и сооружений и придомовой территории, управления многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом, вывоза твердых бытовых отходов, технического обслуживания лифтов, по тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, водоотведения, которыми пользуется семья,

– говорится в сообщении.

Как украинцам обратиться за помощью

Для этого следует обратиться в управление социальной защиты населения с документами:

заявление;

копия паспорта лица с инвалидностью или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью / копия ID-карты (с добавлением копии выписки о регистрации места жительства или копии справки о регистрации места жительства);

оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц (если информация о домовладении отсутствует в Электронной картотеке учета зарегистрированных в жилом помещении/доме лиц);

справка медико-социальной экспертной комиссии / врачебно-консультативной комиссии / выписка из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица;

лицевые счета по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Важно! Документы на ежемесячную адресную помощь на ЖКУ следует обновлять ежегодно в январе текущего года.

Какой размер помощи

Размер помощи с 1 апреля по 31 октября составляет 500 гривен ежемесячно.

В то же время с 1 ноября по 31 марта размер выплаты возрастет. Он будет составлять 700 гривен на каждого человека с инвалидностью в семье.

Обратите внимание! Выплата является безналичной и перечисляется департаментом социальной политики жилищно-коммунальным предприятиям города.

