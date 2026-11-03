Норвегия выделяет 1 миллиард крон: как это укрепит Украину

Правительство Норвегии официально объявило о выделении 1 миллиарда норвежских крон (более 107 миллионов долларов) на прямые инвестиции в Украину. Эти средства будут направлены на развитие украинской оборонной промышленности в тесном сотрудничестве с норвежским бизнесом.

Куда будет направлена помощь от Норвегии

Деньги будут выделяться постепенно в течение трех лет в рамках военной части программы Нансена, о чем сообщили на сайте правительства страны.

Как пояснила министр промышленности и торговли Сесилия Мюрсет, украинские оборонные компании уже являются лидерами во многих сферах. А новые инвестиции позволят этому сектору развиваться еще стремительнее.

Норвежские инвестиции могут способствовать еще более быстрому развитию этого сектора, одновременно предоставляя норвежским компаниям возможность более тесно приобщиться к этим процессам,

– подчеркнула министр.

Как будет работать новый механизм финансирования

Управлять процессом выделения средств будет государственная инвестиционная компания Investinor. Она будет искать и сотрудничать с различными фондами, которые уже работают в Норвегии и готовы вкладывать средства в украинские технологии защиты.

Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что важно содействовать развитию украинской оборонной промышленности.

Чтобы Украина могла успешно противостоять российской агрессии, сдерживать будущие нападения и восстанавливать страну, ей необходима постоянная мощная международная поддержка. Правительство и партии парламента Норвегии должны обеспечить продолжение помощи Украине в рамках программы Нансена,

– сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Напомним, что Украина и Норвегия тесно сотрудничают в сфере обороны. В частности, страны готовят три оборонных проекта.

Кроме того, Норвегия выделяла средства на гуманитарную помощь. Речь идет о сумме в 25 миллионов норвежских крон, или около 2,3 миллиона евро.