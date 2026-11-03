Норвегія надає 1 мільярд крон: як це посилить Україну

Куди спрямують допомогу від Норвегії

Гроші виділятимуть поступово протягом трьох років із військової частини програми Нансена, про що повідомили на сайті уряду країни.

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Як пояснила міністерка промисловості та торгівлі Сесілія Мюрсет, українські оборонні компанії вже є лідерами у багатьох сферах. А нові інвестиції дозволять цьому сектору розвиватися ще стрімкіше.

Норвезькі інвестиції можуть сприяти ще швидшому розвитку цього сектору, водночас надаючи норвезьким компаніям можливість тісніше долучитися до цих процесів– наголосила міністерка.

Як працюватиме новий механізм фінансування

Керуватиме процесом виділення коштів державна інвестиційна компанія Investinor. Вона шукатиме та співпрацюватиме з різними фондами, які вже працюють у Норвегії та готові вкладати гроші в українські технології захисту.

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Міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що важливо сприяти розвитку української оборонної промисловості.

Щоб Україна могла успішно протистояти російській агресії, стримувати майбутні напади та відбудовувати країну, їй необхідна постійна потужна міжнародна підтримка. Уряд і партії парламенту Норвегії мають забезпечити продовження допомоги Україні в межах програми Нансена– сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, що Україна та Норвегія тісно співпрацюють у питанні оборони. Зокрема, країни готують три оборонні проєкти.

Крім того, Норвегія виділяла кошти на гуманітарну підтримку. Йдеться про суму 25 мільйонів норвезьких крон або близько 2,3 мільйона євро.