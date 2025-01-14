Шмыгаль назвал сумму средств, которую Украина получила от ЕС с начала полномасштабной войны
С начала полномасштабной войны Украина привлекла от Евросоюза и европейских стран более 50 миллиардов долларов. В частности в 2025 году Киев уже получил от Европейского Союза первые 3 миллиарда евро.
Сколько денег Украина получила от ЕС с начала полномасштабного вторжения
Они будут обеспечены доходами от замороженных активов России, пишет 24 канал со ссылкой на слова премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Продолжаем наше сотрудничество с ЕС во всех сферах. Особенно Украина благодарна за финансовую поддержку,
- отметил Шмыгаль.
Он отметил, что на сегодня Европейский Союз - по состоянию на сегодня Европейский Союз - ключевой донор украинского бюджета. Так за 35 месяцев полномасштабного вторжения в бюджет привлекли более 50 миллиардов долларов от стран Европы и блока.
В частности Денис Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за постоянную поддержку и украинских военнослужащих за возможность стране свободно выбирать свой европейский путь.