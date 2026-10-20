На кону 30 миллиардов: в Украины еще есть шанс получить помощь от ЕС до конца года

Украина еще имеет возможность получить около 30 миллиардов евро макрофинансовой помощи от ЕС до конца 2026 года. Для этого важно принять соответствующие законопроекты в Раде и постановления в Кабмине.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, выделение средств основано на четком принципе "деньги в обмен на реформы", поэтому любая задержка напрямую блокирует транши.

Партнеры предоставили лишь часть средств

Как подчеркнул Пендзин, из заложенной в бюджете невоенной помощи партнеры предоставили лишь часть средств. Около 30 миллиардов евро Украина пока не получила из-за невыполнения взятых на себя обязательств по реформам.

Программа поддержки от ЕС "Ukraine Facility" содержит конкретный график голосований по евроинтеграционным законопроектам. К сожалению, Украина уже не первый год порой срывает эти "ориентиры". Например, в 2025 году государство недополучило 5,5 миллиарда евро.

Если говорить о 2026 году, то в Верховной Раде находится более 35 евроинтеграционных законов, которые являются "ориентирами" для получения Украиной средств. Депутаты голосуют, а партнеры проверяют. Если там все в порядке с предыдущими договоренностями, то Украина получает транш,

– сказал Пендзин.

Обратите внимание! Ранее в Верховной Раде сообщали, что депутаты должны принять около 30 законов, часть из которых должна быть представлена правительством. Также Кабмин должен принять более 40 постановлений для получения макрофинансовой помощи от ЕС.

В Украины еще есть шанс получить 30 миллиардов евро до конца года: смотрите видео 24 Канала

Процесс голосования наконец-то сдвинулся с мертвой точки. Так, недавно Верховная Рада все-таки приняла законопроект, согласно которому будут облагаться налогом посылки стоимостью до 150 евро. Таким образом, Украина сможет получить 3,7 миллиарда евро после оценки со стороны ЕС.