Киев получил новую помощь: средства выделил крупнейший донор Фонда поддержки энергетики

Украина получила новую помощь от Германии. Речь идет о 250 миллионах евро.

Что известно о помощи от Германии

Миллионы евро поступили в Фонд поддержки энергетики Украины, о чем сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль Министр энергетики Украины Об этом дополнительном взносе партнеры объявили вчера во время Украинско-немецкого бизнес-форума, который прошел в Киеве под руководством Президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца. Сегодня средства уже зачислены в Фонд.

Отмечается, что именно Германия остается крупнейшим донором Фонда. Общий объем немецкой поддержки украинской энергетики уже составляет почти 807 миллионов евро.

Мы благодарны Фридриху Мерцу и федеральному министру экономики и энергетики Германии Катерине Райхе за системную поддержку нашей энергетики,

– отметил Шмыгаль.

Напомним, что Германия и Украина заключили ряд крайне важных соглашений в сфере энергетики. Общая сумма составляет более 155 миллионов евро. Эти средства пойдут на закупку трансформаторов, генераторов и т. д.

Кроме того, Берлин и Киев договорились о совместном производстве оружия. Контракты заключены на сумму более 8,5 миллиарда евро.