Германия потратила более трети помощи для Украины у себя в стране, – Кильский институт мировой экономики

Правительство Германии заявляет о выделении 100 миллиардов евро в качестве "двусторонней помощи Украине". При этом лишь около 41,7 миллиарда евро из этой суммы можно считать фактической двусторонней помощью Украине.

Какую помощь получила Украина от Германии

О распределении немецкой помощи свидетельствует новый аналитический материал Кильского института мировой экономики, подготовленный командой Ukraine Support Tracker, которая подробно исследовала и тщательно разбила эту сумму по составляющим.

Дело в том, что 35,9 миллиарда евро потрачено в Германии – преимущественно на поддержку украинских беженцев. А 22,0 миллиарда евро приходятся на будущие обязательства по военной помощи.

В августе федеральное правительство Германии оценило свою поддержку Украины по состоянию на 30 июня 2023 года в 100 миллиардов евро:

43,3 миллиарда евро – гражданская помощь;

57,6 миллиарда евро военной помощи, которая была "оказана или предусмотрена на последующие годы".

Более подробный анализ показывает, что из 43,3 миллиарда евро гражданской помощи, указанной правительством, 35,9 миллиарда евро, или около 80%, потрачено в Германии.

Крупнейшая статья расходов – 27,45 миллиарда евро выплат – Bürgergeld, предоставленного украинским беженцам.

Еще 7,15 миллиарда евро было направлено землям и муниципалитетам на их размещение и поддержку.

А 1,3 миллиарда евро приходится на экспортные и инвестиционные гарантии для немецких компаний, ведущих бизнес в Украине.

Непосредственно в Украину поступило лишь 7,4 миллиарда евро: 6,3 миллиарда евро на гуманитарную помощь, экстренную помощь в энергетической сфере и восстановление украинских государственных органов, 1 миллиард евро – в качестве взноса на счет, которым управляет МВФ для украинского государства, и 0,1 миллиарда евро – на облегчение долговой нагрузки путем приостановки обслуживания долга.

Большая часть средств, которые федеральное правительство относит к гражданской поддержке Украины, фактически тратится в Германии – на украинцев и украинок, проживающих здесь,

– говорит Кристоф Требеш, руководитель Ukraine Support Tracker.

Сумма военной помощи, которую федеральное правительство Германии указывает в своих данных, составляет 57,6 миллиарда евро. Если разбить эту сумму на составляющие, то, согласно федеральному бюджету, в 2022–2025 годах Германия выделила около 22,7 миллиарда евро на военную помощь.

На 2026 год было предусмотрено еще 11,6 миллиарда евро. Но сколько из этой суммы уже выплачено, пока неизвестно.

Еще 22 миллиарда евро – это будущие обязательства: 10,1 миллиарда евро уже гарантированы обязательствами, а 12 миллиардов евро приходятся на бюджетные обязательства на будущие годы

Таким образом, общая сумма военной помощи от Германии, которую можно подтвердить по доступным данным, составляет 56,3 миллиарда евро – на 1,3 миллиарда евро меньше, чем указывает федеральное правительство.

В целом анализ показывает, что лишь часть указанных 100 миллиардов евро можно классифицировать как "двустороннюю помощь". Лишь 40%, или около 41 миллиарда евро, фактически поступили в Украину, 36 миллиардов евро были потрачены в Германии, а еще 22 миллиарда евро – это будущие обязательства, выполнение которых остается неопределенным.

Напомним, что Германия активно помогает Украине. В частности, 5 октября Киев и Берлин договорились о совместном производстве оружия и заключили контракты на сумму более 8,5 миллиарда евро.

Также Германия является крупнейшим донором Фонд поддержки энергетики Украины. В тот же день Берлин предоставил Украине 250 миллионов евро.