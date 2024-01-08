Новая помощь от Японии: как усиливается энергетический сектор Украины

Из-за российской агрессии, украинская энергетическая промышленность получила значительные повреждения. Международные партнеры Украины продолжают содействовать ее восстановлению.

Что Япония передает Украине

Япония осуществит передачу 7 высоковольтных автотрансформаторов и 5 газовых турбин по Украине. Однако это неокончательный пакет помощи, оборудование будет больше.

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Йоко Камикова Министр иностранных дел Японии Народ и правительство Японии высоко оценивают устойчивость нации и желают быть надежным партнером Украины в эти сложные времена. Мы планируем в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы электросети.

Следует понимать, что автотрансформаторы приобрели за деньги ЕБРР, а Япония и UNDP способствуют доставлению этой техники в Украину. В свою очередь Токио выделил средства на покупку газовых турбин. Это оборудование будет транспортироваться UNDP и JICA (японское агентство международного сотрудничества).

Япония с начала полномасштабного вторжения занимает четкую позицию, поддерживая украинскую сторону. Министр энергетики Украины Герман Галущенко в своем обращении поблагодарил японских партнеров не только за предоставленное оборудование, но и за качественную работу в рамках Формулы мира, в частности, в обеспечении радиационной и ядерной безопасности.

Как помощь Японии повлияет на Украину

Благодаря переданному японцами оборудованию, более чем 6 миллионов украинцев будут иметь бесперебойное энергоснабжение. Речь идет о жителях областей, наиболее пострадавших от ракетных атак россиян на инфраструктурные объекты.

Следует отметить, что это не первая передача оборудования из Японии в Украину. Ранее украинские госучреждения и аварийно-спасательные службы уже получили 1 200 японских генераторов и 1 000 блоков питания.

Агентство JICA также передало Украине 6 мобильных транспортных средств для обеспечения электроснабжения. Дополнительно японское учреждение предоставило украинцам еще 500 генераторов.