Почему переселенцы не могут получить выплаты от ООН

ООН объявляла о предоставлении денежной помощи украинцам, пострадавшим из-за военного вторжения России. Однако деньги смогли получить не все.

Кто имеет право на помощь ООН

Прошлой весной украинцы могли получить 6 600 гривен от ООН. Право на выплаты имели переселенцы и жители наиболее пострадавших областей (горячих точек).

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Чтобы претендовать на выплаты, граждане также должны подпадать под следующие критерии:

совокупный доход семьи не превышает 5 400 гривен;

отсутствие другой международной помощи.

Размер помощи от ООН

Этой зимой денежная помощь от ООН будет расти. Ранее украинцы получали 2 200 гривен в течение 3 месяцев, сейчас выплаты зависят от времени регистрации:

если семья подала заявление до 1 сентября 2023 года

Такие граждане будут получать и дальше 2 220 гривен ежемесячно. Выплаты продлятся 3 месяца.

при подаче заявления с 1 по 30 сентября 2023 года

Эти семьи будут иметь 2 200 гривен основных выплат и 2 220 гривен для подготовки к зиме. Денежные средства предоставляются в течение трехмесячного срока.

когда подача заявления проходила с 1 октября и до конца 2023 года

В таком случае, в течение 3 месяцев члены семьи будут получать выплаты 3 600 гривен и дополнительно 2 220 гривен.

Средства от ООН не предоставили гражданам, которые не соответствуют указанным характеристикам. Также важно понимать, что эта инициатива имеет ограниченное финансирование, поэтому деньги получают украинцы, наиболее нуждающиеся в них.