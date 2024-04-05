Как пенсионерам получить денежную помощь в апреле
Источник:ПФУ
ООН активно помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. Сейчас некоторые украинцы могут получить надбавки к пенсии, благодаря этой организации.
Кто может получить надбавку от ООН
Пенсионеры, которые находятся в зоне активных или возможных боевых действий, могут получить прибавку к своей пенсии. Для этого гражданам нужно соответствовать нескольким критериям.
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Помощь предоставляется пенсионерам, которые:
- имеют пенсию меньше 3 250 гривен;
- не получали любую международную помощь или выплаты для ВПЛ с 1 марта 2023 года.
Регионы, где ведутся боевые действия, определяются правительством. Сейчас к этому перечню относятся такие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Выплата от ООН определяется отдельно для каждого гражданина по такой формуле:
3 250 – сумма пенсии = размер дополнительной выплаты от ООН
Например, пенсионер имеет пенсию 2 500 гривен. Соответственно, размер его доплаты – 750 гривен.Обратите внимание! Размер этой доплаты не может быть меньше 100 гривен.
Как получить эту помощь
Для получения помощи от ООН не нужно обращаться в отдельном порядке. Доплата начисляется автоматически.
Для получения выплаты пенсионерам никаких действий совершать не нужно. Она производится без подачи заявления, в соответствии с информацией, имеющейся в государственных реестрах. Выплата денежной помощи происходит путем перечисления средств на счета пенсионеров,
– сообщают в Минсоцполитики
Именно Минсоцполитики определяет список лиц, нуждающихся в этой помощи. Если пенсионер уже не соответствует указанным критериям, ему автоматически прекращают выплаты.