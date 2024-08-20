Выплаты ООН для украинских пенсионеров: кому доступна помощь и как ее получить

Примерно 470 тысяч пенсионеров в Украине уже получили выплаты по программе Всемирной продовольственной программы ООН. Сейчас общая сумма выплат составляет 2,01 миллиарда гривен.

Кому предоставляется денежная помощь от ООН

В рамках программы предусмотрена дополнительная финансовая поддержка для пенсионеров, которые получают пенсию менее 3 250 гривен и проживают в зонах активных или потенциальных боевых действий.

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Эта помощь предоставляется только тем, кто не получал дополнительных выплат от международных организаций или помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц после 1 марта 2023 года

Украина имела прочные системы социальной помощи еще до войны, и этот проект является ярким примером того, как мы можем использовать эти механизмы для поддержки наиболее уязвимых людей в сложное время,

– сказал Ричард Рейган, директор ВПП в Украине.

По словам директора ВПП ООН в Украине, это не только экономически выгодно для ВПП, но и очень удобно для пожилых пенсионеров, которые могут получать необходимую помощь без необходимости подавать заявки или документы.

Обратите внимание! Обращаться за дополнительной выплатой не нужно. ВПП ООН автоматически перечисляет средства пенсионерам на основе данных, имеющихся в базах Пенсионного фонда.