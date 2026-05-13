Помощь от США: получит ли Украина обещанные 400 миллионов долларов от Вашингтона

Украина получит помощь в размере 400 миллионов долларов на защиту от российской агрессии. Сейчас Пентагон намерен сотрудничать с Европейским командованием (EUCOM), чтобы "потратить средства целесообразно и должным образом".

Что известно о 400 миллионах долларов от США?

Об этом сообщил министр обороны США Пит Гегсет, о чем передает "Европейская правда".

Как отметил сенатор Крис Кун, Пентагон еще не потратил деньги из этого пакета на вооружение для Украины. Относительно конкретного плана расходов: Гегсет уклонился от такого ответа.

Заметьте! Но Кун отметил, что промедление с выделением этих средств посылает неправильный сигнал Владимиру Путину.

Напомним, что еще в апреле представители Пентагона подтвердили выделение 400 миллионов долларов для Украины, которые уже были одобрены Конгрессом. Это произошло после того, как ведущий республиканец в Сенате, ответственный за оборонные расходы, раскритиковал руководство Пентагона за задержку этих средств. Об этом писали в Bloomberg.

Министр обороны США Пит Гегсет заявил во время слушаний в Комитете Палаты представителей по вопросам Вооруженных сил, что финансирование "было предназначено для укрепления европейских возможностей", не предоставив никаких дополнительных деталей.

Поддержка Украины со стороны США уменьшается, поскольку президент Дональд Трамп и Гегсет настаивают, чтобы европейские страны финансировали борьбу Украины против России,

– говорится в материале.

Исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст, который также выступал перед комитетом Палаты представителей, сказал, что эти средства пока не законтрактованы, а их использование будет зависеть от того, какое оборонное оборудование захочет приобрести Украина.

Гегсет, который отчитывался перед комитетом по рекордному запросу Пентагона на бюджет в 1,5 триллиона долларов, также отвечал на вопросы демократов об ослаблении поддержки Украины со стороны администрации Трампа.

Обратите внимание! Эти 400 миллионов долларов выделил Конгресс на USAI в рамках оборонного бюджета на 2026 финансовый год. А USAI – это инициатива предусматривающая производство американскими компаниями приоритетного оружия для Сил обороны Украины.

Что еще стоит знать о помощи от США и отношениях между странами?

В начале мая стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа не заложила средства на военную помощь для Украины в рамках программы USAI в проект оборонного бюджета на 2027 финансовый год. Окончательное решение по бюджету Конгресс примет до 1 октября текущего года.

В частности отмечается, что 400 миллионов, о которых уже указывалось выше, распределят на 2026 и 2027 годы. А программа, по которой другие союзники Украины могут покупать оружие у американских компаний, продолжает действовать. Поэтому можно смело говорить, что совсем без средств Киев не останется.

В то же время Украине стоит демонстрировать перед Соединенными Штатами меньшую зависимость и выступать зрелым партнером, который делает вклад в мировую безопасность. Об этом сообщил бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер для 24 Канала.

Эксперт объяснил, что Трамп просто раздражен, потому что хочет, чтобы война в Украине уже закончилась. Но этого не происходит.