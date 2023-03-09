Приходится ждать: десятки тысяч ВПЛ вовремя не получают выплаты
Источник:Радио Свобода
В Украине внутренне перемещенные лица могут не получить своевременно выплаты. Поначалу речь шла о том, что якобы средств не хватает, однако, как объяснили, дело скорее в недокоммуникации.
Выплаты ВПЛ задерживают, но деньги есть
Об этом рассказала в интервью Ирина Верещук, вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она заявила, что средства на выплаты для ВПЛ есть, поэтому задержек с социальной помощью не должны быть.
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Однако, как оказалось, дело в том, что с людьми, обладающими правом на социальную помощь, просто недокоммуникировали.
Вот у нас есть пример – выплаты ВПЛ. Я лично, и мое министерство не занимается выплатами, это – Министерство социальной политики. Это их реестр, их ответственность. Но нам звонят десятки тысяч людей и говорят, что выплаты либо задерживаются, либо почему-то не выплачиваются – по техническим или другим причинам. Мы начали разбираться и увидели, что много вопросов от недокоммуникации,
– заявила Ирина Верещук.
Вице-премьер добавляет, что часто людям говорят, что на выплаты нет средств, поэтому их задерживают. Однако это не так, потому что ежемесячно происходит соответствующее финансирование. Только в прошлом году на выплаты ВПЛ было потрачено 53 миллиарда гривен.Интересно, что статус внутренне перемещенного лица в Украине имеют более 4,8 миллиона человек.
Сколько получают ВПЛ
Еще в конце февраля глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что бюджет на внутренне перемещенные лица был израсходован. Основной программой стали выплаты на жительство.Следовательно, каждый взрослый человек получал 2 тысячи гривен, а дети и лица с инвалидностью - 3 тысячи гривен.
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Кроме того, разработаны специальные программы:
- Система "Убежище" - те хозяева, которые принимают у себя людей внутренне перемещенных, могут вернуть стоимость коммунальных платежей.
- Также есть возможность вернуть плату коммунальных услуг центрам комплексного проживания и разным санаториям разных форм собственности, которые предоставляют проживание для внутренне перемещенных лиц.
- Работодатели, трудоустраивающие ВПЛ, могут получить помощь от государства.