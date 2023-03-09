Приходится ждать: десятки тысяч ВПЛ вовремя не получают выплаты

В Украине внутренне перемещенные лица могут не получить своевременно выплаты. Поначалу речь шла о том, что якобы средств не хватает, однако, как объяснили, дело скорее в недокоммуникации.

Выплаты ВПЛ задерживают, но деньги есть

Об этом рассказала в интервью Ирина Верещук, вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Она заявила, что средства на выплаты для ВПЛ есть, поэтому задержек с социальной помощью не должны быть.

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Однако, как оказалось, дело в том, что с людьми, обладающими правом на социальную помощь, просто недокоммуникировали.

Вот у нас есть пример – выплаты ВПЛ. Я лично, и мое министерство не занимается выплатами, это – Министерство социальной политики. Это их реестр, их ответственность. Но нам звонят десятки тысяч людей и говорят, что выплаты либо задерживаются, либо почему-то не выплачиваются – по техническим или другим причинам. Мы начали разбираться и увидели, что много вопросов от недокоммуникации,

– заявила Ирина Верещук.

Вице-премьер добавляет, что часто людям говорят, что на выплаты нет средств, поэтому их задерживают. Однако это не так, потому что ежемесячно происходит соответствующее финансирование. Только в прошлом году на выплаты ВПЛ было потрачено 53 миллиарда гривен.

Сколько получают ВПЛ

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Еще в конце февраля глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович сообщила, что бюджет на внутренне перемещенные лица был израсходован. Основной программой стали выплаты на жительство.

Следовательно, каждый

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Кроме того, разработаны специальные программы: