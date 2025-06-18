Уход за пенсионером: как получить денежную помощь от государства
- Денежную помощь на уход за пенсионерами в Украине могут получить родственники пенсионера при условии подтвержденных медицинских проблем и постоянной потребности в посторонней помощи.
- Для получения помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с соответствующими документами, включая заявление, паспорт, идентификационный код, справки о доходах и медицинское заключение.
Государство в некоторых случаях выплачивает денежную помощь по уходу за пожилыми людьми. Размер выплат в частности зависит от прожиточного минимума.
Кто может получить помощь по уходу за пенсионером
В Украине родственники пенсионера, который имеет подтвержденные медицинские проблемы, могут получать помощь по уходу за ним, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Денежную помощь по уходу за пенсионером выплачивают ежемесячно при следующих условиях:
- получатель помощи имеет родственные связи с пенсионером, которому необходим уход;
- смотритель проживает с пожилым человеком и ведет совместно хозяйство;
- имеется документальное подтверждение от врачей о проблемах со здоровьем у пенсионера;
- выводы врачей свидетельствуют, что пенсионеру необходима постоянная посторонняя помощь.
Важно! Размер пособия по уходу за пенсионером рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом (2 920 гривен в 2025 году) и средним доходом в месяц, который разделен на всех членов семьи.
Как получить помощь по уходу за пенсионером
Чтобы оформить помощь от государства по уходу за пожилым родственником, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с рядом документов:
- заявлением;
- паспортом;
- регистрационным номером налогоплательщика (идентификационным кодом);
- справкой о доходах;
- справкой от врачей о необходимости постоянного ухода для пенсионера.
Стоит знать! Одинокие пенсионеры по достижении 80 лет, которым необходим постоянный посторонний уход, также имеют право на дополнительную надбавку. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас доплата составляет 944 гривны.