Украинцы могут получить до 1 миллиона гривен в 2025 году: кому оказывают помощь

Некоторым украинцам государство гарантирует выплаты в размере от 200 000 до 1 000 000 гривен. В частности, на поддержку могут претендовать определенные категории людей с инвалидностью.

Кто имеет право на выплаты?

В 2025 году государство выплачивает единовременную денежную помощь украинцам, которые получили ранения увечья, контузии или тяжело заболели из-за боевых действий. Также средства назначаются родным погибших, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Речь идет о людях, которые получили инвалидность или погибли, выполняя свои профессиональные обязанности. Право на такую помощь имеют:

работники критической инфраструктуры, которые получили ранения;

государственные служащие и представители местного самоуправления, которые пострадали от боевых действий;

члены семей этих категорий, если их родные погибли в результате обстрелов или боевых действий.

Какой размер помощи в 2025 году?

Помощь пострадавшим из этих категорий может достигать миллиона гривен:

людям с инвалидностью третьей группы – 200 000 гривен;

людям с инвалидностью второй группы – 500 000 гривен;

людям с инвалидностью третьей группы – 800 000 гривен;

родным погибших служащих – 1 000 000 гривен.

Важно! Инвалидность, полученная во время выполнения профессиональных обязанностей должна быть удостоверена документально.

Как получить денежную помощь?

Если человек соответствует условиям предоставления единовременного пособия, он может подать заявление на оформление выплат. Кроме нее, понадобятся следующие документы:

паспорт или ID-карта пострадавшего;

идентификационный код;

документы, подтверждающие инвалидность, полученную в результате боевых действий, или гибель (выводы МСЭК, медицинские справки, решение суда);

документы, подтверждающие родственные связи (в случае смерти человека).

Стоит знать! Подать документы для получения помощи можно лично в любом отделении Пенсионного фонда или онлайн с помощью портала электронных услуг ПФУ. Сделать это необходимо в течение 3 лет с момента ранения или гибели человека.