Новый пакет поддержки от ЕС: куда будут направлены средства
Евросоюз выделил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Отмечается, что Кремль должен заплатить за войну и разрушения.
Помощь Украине со стороны ЕС
Часть средств будет направлена на неотложные военные и оборонные нужды страны, почему это сообщили в Министерстве обороны Украины.
В частности, основная часть поступлений поможет Украине погашать кредиты, предоставленные Европейским Союзом и странами G7.
В условиях усиления российских атак каждый дополнительный источник финансирования обороны имеет критическое значение,
– говорится в сообщении на сайте ведомства.
Украине, в частности, необходимы:
- боеприпасы;
- системы противовоздушной обороны;
- ракеты;
- беспилотники;
- прочее вооружение, помогающее защищать военных, гражданское население и критически важную инфраструктуру.
Напомним, что в европейский депозитарий Euroclear уже перечислено около 6,6 миллиарда евро в рамках специального взноса в Европейский фонд для Украины. Следующий платеж поступил, как и ожидалось, в июле 2026 года.
В частности, о поступлении средств сообщил 6 августа действующий премьер-министр Сергей Корецкий. Оказание помощи подтвердила и Урсула фон дер Ляйен.