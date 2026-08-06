Новый пакет поддержки от ЕС: куда будут направлены средства

Евросоюз выделил 1,4 миллиарда евро доходов от замороженных российских активов на поддержку Украины. Отмечается, что Кремль должен заплатить за войну и разрушения.

Помощь Украине со стороны ЕС

Часть средств будет направлена на неотложные военные и оборонные нужды страны, почему это сообщили в Министерстве обороны Украины.

В частности, основная часть поступлений поможет Украине погашать кредиты, предоставленные Европейским Союзом и странами G7.

В условиях усиления российских атак каждый дополнительный источник финансирования обороны имеет критическое значение,

– говорится в сообщении на сайте ведомства.

Украине, в частности, необходимы:

боеприпасы;

системы противовоздушной обороны;

ракеты;

беспилотники;

прочее вооружение, помогающее защищать военных, гражданское население и критически важную инфраструктуру.

Напомним, что в европейский депозитарий Euroclear уже перечислено около 6,6 миллиарда евро в рамках специального взноса в Европейский фонд для Украины. Следующий платеж поступил, как и ожидалось, в июле 2026 года.

В частности, о поступлении средств сообщил 6 августа действующий премьер-министр Сергей Корецкий. Оказание помощи подтвердила и Урсула фон дер Ляйен.