Как предоставляется помощь семьям погибших военнослужащих
Семьи украинских защитников, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших в результате полученных ранений в течение года после травмы, имеют право на государственную финансовую поддержку. С 4 мая 2024 года размер этой единовременной выплаты составляет не менее 15 миллионов гривен.
Кто может претендовать на выплату
Денежная помощь доступна не только гражданам Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали наше государство, сообщает 24 Канал.
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Закон определяет перечень тех, кто может получить выплаты в случае гибели военнослужащего:
- Дети: родные, усыновленные, рожденные после гибели военнослужащего, а также дети, в отношении которых он был лишен родительских прав при жизни.
- Супруги: вдова или вдовец.
- Родители: родные или усыновители, если они не были лишены родительских прав или они были восстановлены.
- Внуки: внуки: при условии, что на момент смерти военнослужащего их родители также умерли.
- Гражданские партнеры: женщины или мужчины: женщины или мужчины, которые не находились в официальном браке, но проживали одной семьей, что подтверждено судебным решением.
- Другие иждивенцы: лица: лица, которые находились на иждивении погибшего в соответствии с законодательством.
Общая сумма помощи в размере 15 миллионов гривен делится поровну между всеми членами семьи, которые имеют право на получение этих средств.
Важно! Выплаты регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины №168, которая определяет порядок начисления помощи военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.