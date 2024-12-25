Как предоставляется помощь семьям погибших военнослужащих

Семьи украинских защитников, погибших при исполнении служебных обязанностей или умерших в результате полученных ранений в течение года после травмы, имеют право на государственную финансовую поддержку. С 4 мая 2024 года размер этой единовременной выплаты составляет не менее 15 миллионов гривен.

Кто может претендовать на выплату

Денежная помощь доступна не только гражданам Украины, но и семьям иностранцев и лиц без гражданства, которые на законных основаниях проходили военную службу и защищали наше государство, сообщает 24 Канал.

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Закон определяет перечень тех, кто может получить выплаты в случае гибели военнослужащего:

Дети : родные, усыновленные, рожденные после гибели военнослужащего, а также дети, в отношении которых он был лишен родительских прав при жизни.

: родные, усыновленные, рожденные после гибели военнослужащего, а также дети, в отношении которых он был лишен родительских прав при жизни. Супруги : вдова или вдовец.

: вдова или вдовец. Родители : родные или усыновители, если они не были лишены родительских прав или они были восстановлены.

: родные или усыновители, если они не были лишены родительских прав или они были восстановлены. Внуки: внуки : при условии, что на момент смерти военнослужащего их родители также умерли.

: при условии, что на момент смерти военнослужащего их родители также умерли. Гражданские партнеры: женщины или мужчины : женщины или мужчины, которые не находились в официальном браке, но проживали одной семьей, что подтверждено судебным решением.

: женщины или мужчины, которые не находились в официальном браке, но проживали одной семьей, что подтверждено судебным решением. Другие иждивенцы: лица: лица, которые находились на иждивении погибшего в соответствии с законодательством.

Общая сумма помощи в размере 15 миллионов гривен делится поровну между всеми членами семьи, которые имеют право на получение этих средств.

Важно! Выплаты регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины №168, которая определяет порядок начисления помощи военнослужащим и их семьям во время действия военного положения.