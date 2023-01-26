Украинцы могут получить помощь от фонда Ukrainely: как это сделать

Еще один фонд, помогающий пострадавшим от войны украинцам получить помощь от доноров, называется Ukrainely. Приоритет в оказании помощи предоставляется семьям с детьми.

Как получить помощь от Ukrainely

Для получения денежной помощи необходимо оставить заявку на сайте организации и обрисовать свою ситуацию. После рассмотрения и подтверждения заявки деньги будут перечислены на кредитную карту (возможно разбиение на несколько частей).

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У организации есть три программы для помощи украинцам:

Поддержка семей во время войны;

поддержка внутриперемещенных лиц;

поддержка военных и терробороны.

Претендовать на помощь могут только граждане, которые находятся в Украине. Размер необходимой суммы можно указать собственноручно, однако ввиду количества полученных заявок может быть согласована только часть суммы.

Приоритетом для волонтеров есть семьи с детьми, однако обратиться за помощью может любой украинец. Ее быть предоставлено при наличии у фонда необходимых сумм.

Поскольку Ukrainely пытается помочь как можно большему числу нуждающихся, обратиться за денежной поддержкой можно только один раз.

Напомним, ранее мы писали о том, какие благотворительные организации оказывают помощь украинцам в сложных ситуациях.