Украинцы могут получить помощь от фонда Ukrainely: как это сделать
Еще один фонд, помогающий пострадавшим от войны украинцам получить помощь от доноров, называется Ukrainely. Приоритет в оказании помощи предоставляется семьям с детьми.
Как получить помощь от Ukrainely
Для получения денежной помощи необходимо оставить заявку на сайте организации и обрисовать свою ситуацию. После рассмотрения и подтверждения заявки деньги будут перечислены на кредитную карту (возможно разбиение на несколько частей).
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У организации есть три программы для помощи украинцам:
- Поддержка семей во время войны;
- поддержка внутриперемещенных лиц;
- поддержка военных и терробороны.
Претендовать на помощь могут только граждане, которые находятся в Украине. Размер необходимой суммы можно указать собственноручно, однако ввиду количества полученных заявок может быть согласована только часть суммы.
Приоритетом для волонтеров есть семьи с детьми, однако обратиться за помощью может любой украинец. Ее быть предоставлено при наличии у фонда необходимых сумм.
Поскольку Ukrainely пытается помочь как можно большему числу нуждающихся, обратиться за денежной поддержкой можно только один раз.
Напомним, ранее мы писали о том, какие благотворительные организации оказывают помощь украинцам в сложных ситуациях.