Более 10 тысяч гривен от ООН: кто сможет получить выплаты уже в апреле
21 марта 2024, 18:01Читати новину українською
Источник:УВКБ ООН
Украинцы, если они соответствуют определенным критериям уязвимости, могут получить финансовую поддержку от ООН. О том, как зарегистрироваться и оформить выплаты, читайте дальше.
Что известно о помощи от ООН
Деньги от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев будут выплачивать внутренне перемещенным лицам в городе Киеве и области, а именно в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи.
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Таким образом, на выплаты могут претендовать:
- ВПЛ, которые переместились после 24 февраля 2022 года;
- люди, которые вернулись к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий.
Как оформить выплаты
Претенденты должны заполнить одну анкету на всю семью. Подать заявку на получение выплат можно, если семья:
- не получала ранее помощи от международных организаций;
- имеет доход менее 5 400 гривен на члена семьи;
- относится к определенным категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.
Какие есть критерии уязвимости
Для получения выплат семья должна принадлежать к следующим категориям уязвимости:
- пострадавшие во время войны и имеют только одного из родителей с одним или несколькими детьми в возрасте до 18 лет или с лицами пожилого возраста (55 лет и старше);
- семьи пожилых людей старше 55 лет или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;
- имеют членов семьи с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- опекаются детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями.