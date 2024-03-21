Более 10 тысяч гривен от ООН: кто сможет получить выплаты уже в апреле

Украинцы, если они соответствуют определенным критериям уязвимости, могут получить финансовую поддержку от ООН. О том, как зарегистрироваться и оформить выплаты, читайте дальше.

Что известно о помощи от ООН

Деньги от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев будут выплачивать внутренне перемещенным лицам в городе Киеве и области, а именно в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи.

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Таким образом, на выплаты могут претендовать:

ВПЛ, которые переместились после 24 февраля 2022 года;

люди, которые вернулись к своим местам постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий.

Как оформить выплаты

Отмечается, что в течение трех месяцев, такие граждане будут получать по 3 600 гривен.

Претенденты должны заполнить одну анкету на всю семью. Подать заявку на получение выплат можно, если семья:

не получала ранее помощи от международных организаций;

имеет доход менее 5 400 гривен на члена семьи;

относится к определенным категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.

Какие есть критерии уязвимости

Собирать данные о претендентах будет благотворительный фонд "Право на защиту". Форма для записи появится 5 апреля, она будет доступна по ссылке

Для получения выплат семья должна принадлежать к следующим категориям уязвимости: