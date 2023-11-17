Более 200 миллиардов долларов: кто больше всего помог Украине после полномасштабного вторжения

С 24 февраля 2022 по июль 2023 Украина суммарно получила более 230 миллиардов долларов международной помощи. Больше всего выделили ЕС и США – 70% от всего объема.

Помощь от ЕС

Поддержка от ЕС в основном сориентировалась на финансовую помощь. По июль 2023 года он в целом предоставил Украине 90 миллиардов долларов, используя различные механизмы, в том числе кредиты, гранты или Европейский фонд мира.

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Несмотря на это, Евросоюз также регулярно оказывал военную помощь в виде оружия и техники – 5,4 миллиарда долларов. Также часто украинцы получали гуманитарную помощь, как гранты, кредиты и определенные гарантии для правительства Украины.

В настоящее время блок обдумывает возможность предоставления Украине финансовой поддержки в сумме 53 миллиарда долларов на период 2023 – 2027 годов. Не исключено, что часть этих средств возместят замороженными российскими активами.

К слову, помощь от Дании и Нидерландов не учтена статистике, но при этом они пообещали передать нам 61 истребитель F-16.

Помощь от США

На втором месте по объему помощи находится США – 70 миллиардов долларов. В настоящее время страна использовала около 96% всех средств, выделенных на Украину, поэтому это вызвало определенные споры в правительстве партнера.

В настоящее время администрация Байдена активно работает над идеей выделить еще 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю. Против этого выступает ряд сенаторов-республиканцев, считающих, что дополнительные 60 миллиардов долларов на помощь Украине не нужно оказывать.