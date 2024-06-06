Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕС: какая помощь поступит через Ukraine Facility

Украина продолжает получать помощь от ЕС. Финансирование происходит в частности, в рамках программы Ukraine Facility.

Какое соглашение ратифицировали

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕС. Это решение должно урегулировать специальные механизмы реализации финансирования, которые применяются в рамках программы Ukraine Facility.

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Ярослав Железняк Народный депутат Украины Ратификация позволит включить необходимые механизмы контроля и аудита расходов данного инструмента размером 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 год при условии успешного выполнения Плана Украины.

Железняк отмечает что после ратификации Украина ожидает новую помощь от ЕС, в рамках финансового плана. По его словам, эти июньские поступления должны достичь 1,89 миллиарда евро.

Как Ukraine Facility поможет Украине

Украина уже получила, благодаря плану Ukraine Facility, 6 миллиардов евро в этом году.

Программа должна действовать в течение 2024 – 2027 годов. По этому плану, ЕС будет предоставлять средства на:

обеспечение инфраструктуры;

поддержку экономики;

социальную сферу;

управление.

То есть, Украина должна проводить реформы, что улучшат общую ситуацию в государстве, а уже потом ЕС будет предоставлять на это финансирование. Член правительства Елена Шуляк подчеркнула, что Ukraine Facility будет способствовать не просто восстановлению страны, а и выведению ее на новый уровень.

Елена Шуляк Председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Нам нужно провести чрезвычайное количество законодательных изменений, чтобы получить финансирование. Предполагается, что реформы и финансирование будут иметь синергетический эффект развития, что позволит подтянуть наш уровень к странам Восточной Европы перед их вступлением в ЕС.

Ориентировочный график выплат, по мнению Железняка, по плану Ukraine Facility такой: