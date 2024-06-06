Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕС: какая помощь поступит через Ukraine Facility
Источник:Ярослав Железняк
Украина продолжает получать помощь от ЕС. Финансирование происходит в частности, в рамках программы Ukraine Facility.
Какое соглашение ратифицировали
Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и ЕС. Это решение должно урегулировать специальные механизмы реализации финансирования, которые применяются в рамках программы Ukraine Facility.
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Ратификация позволит включить необходимые механизмы контроля и аудита расходов данного инструмента размером 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 год при условии успешного выполнения Плана Украины.
Железняк отмечает что после ратификации Украина ожидает новую помощь от ЕС, в рамках финансового плана. По его словам, эти июньские поступления должны достичь 1,89 миллиарда евро.Напомним! Украина уже получила, благодаря плану Ukraine Facility, 6 миллиардов евро в этом году.
Как Ukraine Facility поможет Украине
Программа должна действовать в течение 2024 – 2027 годов. По этому плану, ЕС будет предоставлять средства на:
- обеспечение инфраструктуры;
- поддержку экономики;
- социальную сферу;
- управление.
То есть, Украина должна проводить реформы, что улучшат общую ситуацию в государстве, а уже потом ЕС будет предоставлять на это финансирование. Член правительства Елена Шуляк подчеркнула, что Ukraine Facility будет способствовать не просто восстановлению страны, а и выведению ее на новый уровень.
Нам нужно провести чрезвычайное количество законодательных изменений, чтобы получить финансирование. Предполагается, что реформы и финансирование будут иметь синергетический эффект развития, что позволит подтянуть наш уровень к странам Восточной Европы перед их вступлением в ЕС.
Ориентировочный график выплат, по мнению Железняка, по плану Ukraine Facility такой:
- в 2024 году Украина получит 16 миллиардов евро;
- в 2025 году – 12,5 миллиарда евро;
- в 2026 году – 7,25 миллиарда евро;
- в 2027 – 2028 годах – 2,5 миллиарда евро.