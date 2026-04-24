Помощь поступит тремя траншами: когда и какую денежную поддержку получит Украина от ЕС

В этом году Евросоюз выплатит Украине 16,7 миллиарда евро бюджетной помощи. Половина суммы поступит через инструмент макрофинансовой помощи (МФП).

Какую помощь и каким образом получит Украина?

Поддержка поступит тремя траншами, о чем пишет "Европейская правда".

По инструменту макрофинансовой помощи (МФП) ЕС в этом году выплатит Украине 8,35 млрд евро, которые запланировано передать тремя траншами,

– говорится в материале.

Сейчас перечень сумм и даты являются следующими:

первый транш – 3,2 миллиарда евро – его выплатят самое позднее в июне;

вторая часть – 3,7 миллиарда евро – поступит примерно летом или сразу после лета;

третья выплата – 1,45 миллиарда евро – прибудет ближе к поздней осени.

Однако следует подчеркнуть: это лишь половина бюджетной части з кредита для Украины на 90 миллиардов евро от ЕС. Остальная финансовая поддержка, то есть 8,35 миллиарда евро, будет предоставляться через Ukraine Facility.

Важно! Эта программа потребует выполнения определенных реформ для получения денежной помощи.

Также следует добавить, что сама Украина не будет возвращать Европейскому Союзу средства, которые предоставить в рамках кредита. Об этом в частности указано на сайте Евросовета.

Кредит на 90 миллиардов евро должен быть погашен за счет средств репараций, которые Россия должна будет выплатить Украине.

Что еще известно о кредите на 90 миллиардов евро?

Напомним, что в четверг, 23 апреля, ЕС "разблокировал" для Украины кредит на 90 миллиардов евро. Также согласовали внедрение 20-го пакета санкций против России.

Владимир Зеленский ранее уже сообщал, что ожидает получить первый транш в рамках кредита до конца мая или в начале июня.

В то же время Урсула фон дер Ляйен сообщала, что первую сумму Украина сможет получить "еще в этом квартале". Сумма составит 50% – 45 миллиардов евро.