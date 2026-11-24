Один из ключевых европейских союзников готовит беспрецедентный финансовый удар по российским амбициям. Скандинавские партнеры уже определились с приоритетами поддержки нашего неба и фронта на следующий год.

На какое оружие пойдут норвежские миллиарды

Королевство Норвегия в 2026 году предоставило Украине мощную помощь в сфере безопасности на сумму 7 миллиардов долларов, став лидером по поставкам беспилотников для Сил обороны. В целом за пять лет полномасштабной войны объем норвежской поддержки достиг 16,7 миллиарда долларов, а на 2027 год в бюджете страны заложено еще 7 миллиардов долларов, о чем сообщает Министерство обороны Украины. Это означает стабильное финансирование нашей армии и гарантированную защиту украинских городов от российского террора.

С 2025 года Осло поддерживает военную помощь на рекордном уровне, являясь крупнейшим донором инициативы PURL, которая финансирует закупку систем ПВО и ракет для комплексов Patriot. Кроме того, норвежская сторона поставляет автоматические турели для борьбы с реактивными дронами, разрабатывает перехватчики и совместно с Германией интегрирует ракеты IRIS-T в комплексы NASAMS.

Обратите внимание! Важным этапом стала передача авиабомб и истребителей F-16, первые из которых уже успешно выполняют боевые задачи в украинском небе, нанося потери врагу.

Как это повлияет на украинское производство и фронт

Важной частью помощи является прямое финансирование производства украинских ударных и разведывательных дронов, а также поставки сотен тысяч артиллерийских снарядов увеличенной дальности. При участии норвежских инструкторов ежегодно проходят подготовку более 5 000 украинских военных. В следующем году Киев планирует направить основную часть новых 7 миллиардов долларов на укрепление ПВО, дополнительные F-16, локализацию производства БПЛА и создание базы для ремонта западной авиации.

Сотрудничество между странами не ограничивается лишь передачей готового оружия, ведь Осло активно инвестирует в украинский оборонно-промышленный комплекс. Напомним, ранее правительство Норвегии выделило 1 миллиард норвежских крон, что эквивалентно более 100 миллионам евро, на инвестиционные проекты по производству оружия непосредственно в Украине. Эти инициативы реализуются в тесном партнерстве со скандинавским бизнесом, что позволяет создавать новые рабочие места и укреплять технологическую независимость нашего государства.