На яку зброю підуть норвезькі мільярди

Королівство Норвегія у 2026 році надало Україні потужну безпекову допомогу на 7 мільярдів доларів, ставши лідером у постачанні безпілотників для Сил оборони. Загалом за п'ять років повномасштабної війни обсяг норвезької підтримки сягнув 16,7 мільярда доларів, а на 2027 рік у бюджеті країни закладено ще 7 мільярдів доларів, про що пише Міністерство оборони України. Це означає стабільне фінансування нашої армії та гарантований захист українських міст від російського терору.

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З 2025 року Осло тримає військову підтримку на рекордному рівні, виступаючи найбільшим донором ініціативи PURL, яка фінансує закупівлю систем ППО та ракет до комплексів Patriot. Крім того, норвезька сторона постачає автоматичні турелі проти реактивних дронів, розробляє перехоплювачі та разом із Німеччиною інтегрує ракети IRIS-T у комплекси NASAMS.

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Зверніть увагу! Важливим етапом стала передача авіабомб та винищувачів F-16, перші з яких уже успішно виконують бойові завдання в українському небі, завдаючи втрат ворогу.

Як це вплине на українське виробництво та фронт

Вагомою частиною допомоги є пряме фінансування випуску українських ударних і розвідувальних дронів, а також постачання сотень тисяч артилерійських снарядів збільшеної дальності. За участі норвезьких інструкторів щороку проходять підготовку понад 5 000 українських військових. Наступного року Київ планує спрямувати основну частину нових 7 мільярдів доларів на посилення ППО, додаткові F-16, локалізацію виробництва БпЛА та створення бази для ремонту західної авіації.

Співпраця між країнами не обмежується лише передачею готової зброї, адже Осло активно інвестує в український оборонно-промисловий комплекс. Нагадаємо, раніше уряд Норвегії виділив 1 мільярд норвезьких крон, що еквівалентно понад 100 мільйонам євро, на інвестиційні проєкти з виробництва зброї безпосередньо в Україні. Ці ініціативи реалізовуються у тісному партнерстві зі скандинавським бізнесом, що дозволяє створювати нові робочі місця та посилювати технологічну незалежність нашої держави.