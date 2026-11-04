Інвестиції Норвегії: країна виділяє 100 мільйонів євро на українську зброю

Що сталося та куди спрямують іноземний капітал

Уряд Норвегії офіційно оголосив про виділення 1 мільярда норвезьких крон, що еквівалентно приблизно 100 мільйонам євро, на прямі інвестиції в Україну. Ці кошти надходитимуть поступово протягом трьох років і будуть спрямовані виключно на розвиток української оборонної промисловості, про що повідомляється на офіційному сайті уряду країни.

Adv

популярні відео

Керуватиме цим масштабним фінансовим потоком норвезька державна інвестиційна компанія Investinor. Вона шукатиме перспективні фонди, які вже працюють у Норвегії та готові вкладати реальні гроші в українські технології захисту. Фінансування для цієї ініціативи візьмуть із військової частини відомої програми підтримки імені Нансена.

Чому це рішення є критично важливим для фронту

Залучення приватного та державного капіталу з-за кордону дозволить українським виробникам зброї масштабувати виробництво без очікування міжнародних траншів на закупівлю. Міністерка промисловості та торгівлі Норвегії Сесілія Мюрсет підкреслила, що українські оборонні компанії вже є лідерами у багатьох сферах, а нові вливання дозволять сектору розвиватися ще стрімкіше.

Реклама

Сильна оборона вимагає сильної оборонної промисловості. Це партнерство між державним і приватним капіталом, яке дасть Україні більше того, що їй потрібно для захисту– Єнс Столтенберг, міністр фінансів Норвегії.

Які ще програми підтримки працювали раніше

Співпраця між країнами не обмежується лише оборонним сектором, адже Осло системно допомагає Києву долати наслідки російського терору. Раніше міністр енергетики Норвегії Тер'є Асланд оголосив про виділення 54 мільйонів євро на підтримку української енергосистеми.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ці гроші пішли на відновлення генерації, розбудову децентралізованих систем та підвищення надійності електропостачання перед зимою. Крім того, норвезький уряд виділяв близько 2,3 мільйона євро на термінову гуманітарну підтримку українців, які постраждали від війни.

Раніше и писали, що Європейський Союз розділив надання підтримки Україні на окремі воєнний та макрофінансовий напрямки. Постачання зброї йде без умов, а виділення коштів до бюджету вимагає втілення реформ.