"Зброя без умов, а гроші за реформи": економіст пояснив механізм допомоги від ЄС

Про це в ефірі 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, воєнно-технічна підтримка спрямовується безпосередньо на закупівлю зброї та боєприпасів без надходження готівки в Україну. Водночас виділення макрофінансових коштів на соціальні потреби безпосередньо залежить від голосування Верховної Ради за євроінтеграційні вимоги.

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Вимоги до бюджетних коштів

Із передбачених на рік 51,2 мільярда доларів Україна станом на жовтень отримала лише частину. Фінансова підтримка бюджету суворо прив'язана до втілення реформ та ухвалення законодавчих маяків, аналогічно до правил МВФ чи Світового банку.

Економіст також звернув увагу на зростання воєнних видатків Росії, яка на наступний рік запланувала понад 205 мільярдів доларів на війну. Щоб протистояти цій загрозі, Євросоюз шукає шляхи покриття потреб України, зокрема через випуск євробондів та нарощування власного боргового навантаження.

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Будь-який європейський політик усвідомлює: доки Україна бореться, шанс того, що Росія відкриє другий фронт, є мінімальним. Європі вигідніше знайти кошти для України, ніж допустити падіння останнього щита– підкреслив Пендзин.

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Експерт додав, що попри внутрішні політичні коливання в ЄС та зростання популярності ультраправих партій, страх перед поширенням війни змушуватиме європейські країни продовжувати підтримку.