"Оружие без условий, а деньги – за реформы": экономист объяснил механизм помощи от ЕС

Как Украина получает помощь от ЕС / Фото: Getty Images
Европейский Союз разделил оказание поддержки Украине на отдельные направления: военное и макрофинансовое. Поставки оружия идут без условий, а выделение средств в бюджет требует проведения реформ.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, военно-техническая поддержка направляется непосредственно на закупку оружия и боеприпасов без поступления наличных средств в Украину. В то же время выделение макрофинансовых средств на социальные нужды напрямую зависит от голосования Верховной Рады по вопросу евроинтеграционных требований.
популярные видео
Требования к бюджетным средствам
Из предусмотренных на год 51,2 миллиарда долларов Украина по состоянию на октябрь получила лишь часть. Финансовая поддержка бюджета строго привязана к реализации реформ и принятию законодательных ориентиров, аналогично правилам МВФ или Всемирного банка.
Экономист также обратил внимание на рост военных расходов России, которая на следующий год запланировала более 205 миллиардов долларов на войну. Чтобы противостоять этой угрозе, Евросоюз ищет пути покрытия потребностей Украины, в частности через выпуск еврооблигаций и наращивание собственной долговой нагрузки.
Любой европейский политик осознает: пока Украина борется, вероятность того, что Россия откроет второй фронт, минимальна. Европе выгоднее найти средства для Украины, чем допустить падение последнего щита
Как Украина получает помощь от ЕС: смотрите видео 24 Канала
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Эксперт добавил, что, несмотря на внутренние политические колебания в ЕС и рост популярности ультраправых партий, страх перед распространением войны будет заставлять европейские страны продолжать поддержку.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии