Великобритания выделит еще 10 миллиардов: Зеленский рассказал, куда пойдут эти деньги

Великобритания готовит для Украины дополнительную финансовую помощь на общую сумму 10 миллиардов фунтов стерлингов. Эти средства призваны поддержать не только экономику, но и обороноспособность государства.

Что предусматривает новый пакет поддержки

О новом пакете после беседы с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

По словам главы государства, финансовая помощь от Великобритании будет распределена по двум направлениям:

7 миллиардов фунтов будут направлены на прямую экономическую поддержку Украины в течение следующих трех лет;

на прямую экономическую поддержку Украины в течение следующих трех лет; еще 3 миллиарда фунтов пойдут на экспортное финансирование для закупки необходимого оружия.

Президент назвал решение Лондона своевременным на фоне российской агрессии.

Действительно сильный шаг и очень своевременный – как раз тогда, когда Россия должна видеть и чувствовать, что Украина не останется наедине с проблемами, которые Россия так стремится раздуть,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что дальнейшее укрепление Украины должно продемонстрировать России, что ей пора наконец-то закончить свою войну.

Обратите внимание! Новое финансирование будет предоставлено в дополнение к той ежегодной помощи, которую Лондон уже стабильно выделяет Киеву.

Какую санкционную политику продолжит Лондон

Отдельно лидеры обсудили усиление экономического давления на страну-агрессора.

По словам украинского лидера, в своей санкционной политике в отношении России Великобритания будет и впредь придерживаться принципиальной позиции.

То есть это означает дальнейшую блокировку российских активов и ограничение экспортных доходов Москвы, что напрямую ударяет по способности Кремля финансировать боевые действия.

Благодарен Великобритании, благодарен премьер-министру Бернему и его команде, благодарен каждому и каждой в мире, кто понимает, что стоит быть на стороне Украины, и это означает быть на правильной стороне истории,

– подытожил президент.

Напомним, что Великобритания с первых дней полномасштабного вторжения остается одним из ключевых партнеров Украины в финансовой и оборонной сферах. По данным британского правительства, по состоянию на октябрь 2026 года общий объем помощи, оказываемой Украине Лондоном составляет 25 миллиардов фунтов.