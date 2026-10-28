Британія виділить ще 10 мільярдів: Зеленський розкрив, куди підуть гроші

Що передбачає новий пакет підтримки

Про новий пакет після розмови з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

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Прогнози

За словами глави держави, фінансову допомогу від Британії розподілять за двома напрямками:

7 мільярдів фунтів спрямують на пряму економічну підтримку України протягом наступних трьох років;

спрямують на пряму економічну підтримку України протягом наступних трьох років; ще 3 мільярди фунтів підуть на експортне фінансування для закупівлі необхідної зброї.

Президент назвав рішення Лондона своєчасним на тлі російської агресії.

Справді сильний крок і дуже вчасний – якраз тоді, коли Росія повинна бачити та відчувати, що Україна не залишиться наодинці з проблемами, які Росія так прагне масштабувати– зауважив Зеленський.

Він додав, що подальше посилення України має продемонструвати Росії, що вона має зрештою закінчити свою війну.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зауважте! Нове фінансування нададуть додатково до тієї щорічної допомоги, яку Лондон вже стабільно виділяє Києву.

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Яку санкційну політику вестиме Лондон

Окремо лідери обговорили посилення економічного тиску на країну-агресорку.

За словами українського лідера, у своїй санкційній політиці щодо Росії Британія буде й надалі принциповою.

Тобо це означає подальше блокування російських активів та обмеження експортних доходів Москви, що безпосередньо б'є по здатності Кремля фінансувати бойові дії.

Вдячний Британії, вдячний Прем’єр-міністру Бернему та його команді, вдячний кожному й кожній у світі, хто розуміє, що варто бути з Україною, і це означає бути на правильній стороні історії– резюмував президент.

Нагадаємо, що Велика Британія від перших днів повномасштабного вторгнення залишається одним із ключових партнерів України у фінансовій та оборонній сферах. За даними британського уряду, станом на жовтень 2026 року загальний обсяг підтримки України Лондоном становить 25 мільярдів фунтів.