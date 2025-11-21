Свое ближе: Пентагон использует деньги для Украины на развитие собственных ресурсов
- Пентагон выделил 29,9 миллиона долларов на развитие добычи редкоземельных материалов в США за счет закона о помощи Украине.
- Ведомство планирует развивать добычу галлия и скандия, необходимых для оборонных производств и оборудования.
Бывший президент США Джо Байден подписал закон о выделении помощи Украине. Однако сейчас Пентагон использует средства по этому закону для создания собственных запасов редкоземель.
Как Пентагон использует деньги для Украины?
Ведомство объявило о предоставлении 29,9 миллиона долларов в рамках программы Defense Production Act (DPA) Title III компании ElementUS Minerals, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство войны США.
Смотрите также Орбан сравнил Украину с алкоголиком и выступил против дальнейшей помощи от ЕС
Эти средства направят на несколько проектов в сфере добычи редкоземельных материалов в США:
- С их помощью компания построит производственный комплекс в городе Грамерс (штат Луизиана), на котором будет проводиться отделение и очистка галлия и скандия из имеющихся промышленных отходов.
- Также она начнет работы на объекте Critical Resource Accelerator в Сидар-Парке (Техас).
Галлий и скандий – это критические минералы, необходимы широкому спектру оборонных производств и оборудования. Развитие их внутреннего производства является приоритетом,
– заявил помощник секретаря по вопросам политики промышленной базы Майк Каденаззи.
При этом инвестиции в редкоземелье Пентагон осуществляет за счет Закона о дополнительных ассигнованиях Украине от 2022 года, который предусматривает выделение помощи Киеву на общую сумму в почти 40 миллиардов долларов.
Как Пентагон увеличивает запасы редкоземель?
Пентагон в последнее время пытается значительно увеличить запасы важных редкоземельных материалов, необходимых, в частности, для выпуска вооружения. Ранее стало известно, что Пентагон закупит этих критических минералов на 1 миллиард долларов, пишет Financial Times.
В частности, ведомство планирует закупить следующие материалы:
- кобальт – на сумму до 500 миллионов долларов;
- сурьму – стоимостью до 245 миллионов долларов;
- тантал – на сумму до 100 миллионов долларов;
- и скандий – стоимостью до 45 миллионов долларов.
Купить все эти минералы Пентагон собирается у различных американских компаний.
Стоит знать! Американские чиновники отмечают, что такие расходы на редкоземель значительно превышают предыдущие инвестиции в эту отрасль. Это, в частности, объясняется также желанием уменьшить зависимость США от редкоземельных элементов Китая.
Почему США не тратит средства на помощь Украине?
Недавно Дональд Трамп, общаясь с журналистами, раз заявил, что Соединенные Штаты якобы больше не тратят собственные средства на поддержку Украины. По его мнению, война между Россией и Украиной нанесла серьезный ущерб самой Америке, которая, по его словам, уже вложила сотни миллиардов долларов в помощь.
В то же время Трамп утверждает, что теперь США фактически получают финансовую выгоду через продажу вооружения союзникам по НАТО. Речь идет о механизме PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), по которому европейские страны финансируют закупку американского оружия для Украины.