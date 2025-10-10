Сенат США принял ежегодный законопроект об оборонной политике. Он предусматривает некоторые обновления, в частности увеличение зарплаты военным и финансирование оружия.

Что известно о планах по оборонной политике США?

Эта версия законопроекта предусматривает финансирование в 925 миллиардов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Окончательное голосование прошло 77 голосов против 20. Законодательство, в частности, предусматривает повышение заработной платы американским военным на 3,8%, финансирования вооружения и пересмотр военных закупок.

Также сенаторы приняли двухпартийную поправку к законопроекту, которая предоставляет Пентагону дополнительные полномочия для противодействия угрозам со стороны дронов над военными объектами.

Законодательство изменит также правила для оборонных подрядчиков, что, по мнению отраслевых экспертов, сдерживают меньшие компании от участия в тендерах. Законопроект также направлен на решение проблемы современных военных технологий, требуя исследований по:

безопасной интеграции искусственного интеллекта и других киберинструментов;

программы, сосредоточенной на "быстрой разработке, тестировании и масштабируемом производстве" дронов.

Несмотря на возражения демократов, республиканцы также внесли поправку, которая ограничивает использование электрических или гибридных транспортных средств в департаменте.

Продолжит ли США помогать Украине?

Известно, что помощь Украине в новом оборонном бюджете предусмотрена, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

Инициативу помощи Украине в безопасности продлят до 2028 года и увеличат санкционированное финансирование с 300 миллионов долларов в 2025 году до 500 миллионов долларов.

USAI также предусматривает закупку оружия у производителей. Во времена администрации президента Дональда Трампа США не финансируют поставки оружия Украине, однако Вашингтон поставляет оружие Киеву за счет других украинских союзников.

Что известно о военной помощи Украине от других стран?