Хотя эти ракеты вероятно могут передать Украине США, Россия угрожает Франции, Великобритании, другим европейским странам. На это во время разговора с 24 Каналом обратил внимание журналист, блогер Роман Цимбалюк, отметив, что Россия во всем обвиняет Европу. А вот в отношении США Москва в заявлениях крайне осторожна.

Россия боится ссориться с США

Размышляя над тем, почему же, если Tomahawk – это американские ракеты, Россия не угрожает Вашингтону, журналист объяснил, что россияне опасаются высказываться в адрес Соединенных Штатов или Трампа. Этот страх, по его словам, сейчас видят все.

Россия боится ударов по критической инфраструктуре, НПЗ, ТЭЦ. Ее европейская часть, как отметил Цимбалюк, густо населена и имеет немало таких объектов, куда Tomahawk будут доставать.

Через три с половиной года войны такой интенсивности все-таки сначала – взрыв на территории России, а потом уже обсуждение этого. Пока что мы говорим не о военной составляющей, а военно-политический аспект. Сейчас это теория,

– отметил Цимбалюк.

К сведению! Политолог и офицер ВСУ Андрей Ткачук выразил сомнение, что Украина получит от США ракеты Tomahawk, поскольку для их запуска нужны в основном корабли или подводные лодки, а об их передаче Вашингтон ничего не озвучивал. Военный считает, что больше шансов Украина имеет в отношении получения ракет Barracuda, которые можно запускать с F-16.

